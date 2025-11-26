У стратегий

Российын президентше Владимир Путин 2036 ий марте Российын Кугыжаныш национальный политикыжын стратегийжым пеҥгыдемдыме нерген указым подписатлен.
Стратегийыште куд лончо ден 61 пункт. Тудым национальный политике сферыште федеральный да региональный кучем орган, верысе самоуправлений да моло орган-влакын пашаштым виктарен колташ, граждан обществын институтшо-влак дене кылым кучаш йӧным ышташ пеҥгыдемдыме.
Документын текстше почеш, Стратегий Российын национальный интересшым шукташ, тудын историй дене кылдалтше кугыжаныш икоян улмыжым да тичмашлыкшым пеҥгыдемдаш, калыкше-влакын этнокультурный ойыртемыштым арален кодаш да аралаш, граждан-влакын конституционный праваштым да эрыкыштым шукташ, калык-влак кокласе кылым келыштараш, кугыжаныш кучемын федеральный органже, регионласе кугыжаныш кучем орган, моло госорган, верысе самоуправлений орган-влакын пашаштым виктараш да кугыжаныш национальный политикым илышыш пуртымо годым граждан обществын институтшо-влак дене кылым кучаш йӧным ышташ виктаралтын.
Документ калык-влакын икоян улмыштым да элнан территориальный тичмашлыкшым арален кодаш, «Россий Федерацийысе калык-влакын кӧргӧ стабильностьыштым, гармонично вияҥмыштым да тӱзланымыштым» арален кодаш да еҥ-влакын икоян улмыштым «шкешотан кугыжаныш-цивилизацийын негызше семын» пеҥгыдемдаш полшышаш.
25 ноябрьыште подписатлыме указ 2026 ий 1 январь гыч вийыш пура.