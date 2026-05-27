УВЕР ЙОГЫН

«Единый Россий» – Президентын партийже

Любовь Камалетдинова

 

«Российысе калык-влакын ассамблейыштын» Марий Элыште самырык-влакын пӧлкаштым вуйлатыше Мусаниф Моллачиев «Единый Россий» партийын ончылгоч йӱклымашкыже ушнен.

 

«Мемнан республикна марий, руш, татар, чуваш да шуко моло тӱвыра-влакым ушен шога. Тидын денак ойыртемалтеш. Тиде вашумылымаш ынже пыте манын, виян, ответственный кугыжаныш политике кӱлеш. «Единый Россий» – Президентын партийже, да лачшымак Президент да парламентыште шукырак еҥже улмо партий кӱкшытыштӧ наций-влак коклаште ик ойыш шумашым пеҥгыдемдыме шотышто паша системно шукталтеш: национально-культурный автономий-влаклан полыш пуалтеш, шочмо йылме-влак вияҥыт», – палемден тудо.

Ончылгоч йӱклымаш 31 май марте эрта.

