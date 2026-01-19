Муро поэзий конкурсыш ушныза!

«Знание» Россий обществе Знание.Авторы конкурсыш йодмашым налме пашам умбакыже шуя.
Тиде Н.Н.Добронравов лӱмеш муро поэзий конкурс. Тудын тӱҥ шонымашыже – элнан муро поэзийжын йӱлажым аралымаш да вияҥдымаш, у автор-влаклан шкем ончыкташ йӧным ышташ.
Йодмашым конкурсын официальный лаштыкыштыже 2025 ий 22 ноябрь гыч налаш тӱҥалыныт. Участник семын почеламутын авторжо але автор-влакын коллективышт (14 ийым темыше да кугурак-шамыч) лийын кертыт. Руш йылме дене возымо произведенийлам (кумыт деч шуко огыл) 8 тематический направлений дене пуаш лиеш: «Отечествым аралыше-влак нерген», «Шочмо эл нерген», «Келшымаш нерген», «Йӧратымаш лирике», «Еш нерген», «Паша, призваний, илыш корным ойырымаш», «Почмо теме». Сеҥыше-влак поэзий текстыштлан музыкальный произведенийым савырен кертыт: семым кумдан палыме россий композитор Н.Н.Добронравов келыштара. Тыгак тений ноябрьыште тудын шочмо кечыжлан пӧлеклалтше гала-концертыште лияш йӧн ышталтеш.
Г.Кожевникова
Фотом «Знание» обществын пресс-службыж гыч налме