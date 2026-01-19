УВЕР ЙОГЫН

Муро поэзий конкурсыш ушныза!

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

 

«Знание» Россий обществе Знание.Авторы конкурсыш йодмашым налме пашам умбакыже шуя.

Тиде Н.Н.Добронравов лӱмеш муро поэзий конкурс. Тудын тӱҥ шонымашыже – элнан муро поэзийжын йӱлажым аралымаш да вияҥдымаш, у автор-влаклан шкем ончыкташ йӧным ышташ.

Йодмашым конкурсын официальный лаштыкыштыже  2025 ий 22 ноябрь гыч налаш тӱҥалыныт. Участник семын почеламутын авторжо але автор-влакын коллективышт (14 ийым темыше да кугурак-шамыч) лийын кертыт. Руш йылме дене возымо произведенийлам (кумыт деч шуко огыл) 8 тематический направлений дене пуаш лиеш: «Отечествым аралыше-влак нерген», «Шочмо эл нерген», «Келшымаш нерген», «Йӧратымаш лирике», «Еш нерген», «Паша, призваний, илыш корным ойырымаш», «Почмо теме». Сеҥыше-влак поэзий текстыштлан музыкальный произведенийым савырен кертыт: семым кумдан палыме россий композитор Н.Н.Добронравов келыштара. Тыгак тений ноябрьыште тудын шочмо кечыжлан пӧлеклалтше гала-концертыште лияш йӧн ышталтеш.

Г.Кожевникова

Фотом «Знание» обществын пресс-службыж гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Сеҥымаш кече вашеш: Кузе тений Йошкар-Олаште Сеҥымаш кечым палемдаш тӱҥалына?

Марий Эл Правительстве пӧртыштӧ эртыше пресс-конференций лач тиде йодышлан пӧлеклалтын ыле. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Шӧртньӧ медаль дене палемдалтын

Тиде кечылаште Москваште начар тазалыкан йоча-влаклан «Абилимпикс» Национальный чемпионат лийын. Тушто Марий Элын сборный командыже моштымашым ончыктен да республикын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

   Корнан лий, у книга

Башкортостан Республикысе образованийын сулло пашаеҥже,  Яныш Ялкайн лӱмеш премийын лауреатше, III степень Паша Чап орденын кавалерже Р.Ялаеван (Камиланован) шукерте лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий