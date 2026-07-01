«Единый Россий» партийын Калык программыж дене келшышын ышталтеш

6 июльышто, шочмын, 9 гыч 13 шагат марте Кужэҥер районный эмлымверыште «Онкопатрульын» специалистше-влак верыш лектын, приемым эртарат.
Тиде акций – Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын темлыме «Таза Республик» проектшын ужашыже, «Единый Россий» партийын Калык программыж почеш илышыш пурталтеш. Тудын тӱҥ шонымашыже – онкочерым тӱҥалтыштыжак пален налаш да медицине полышым чыланыштын налын кертме кугытшым ешараш.
Пациент-влак эн ончычак анкетым возат, вара нуным консультацийыш да тергалташ колтат. Приемым Шернур рӱдӧ эмлымвер гыч онколог, гинеколог, дерматолог, хирург, стоматолог вӱдаш тӱҥалыт. Тыгак еҥ-влак УЗИ-м, флюорографийым, маммографийым ыштыктен кертыт.
Анкетым поликлиникын регистратурыштыжо, Кужэҥер районысо ФАП-лаште да амбулаторийлаште пуат.
Любовь Камалетдинова