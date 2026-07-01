УВЕР ЙОГЫН

«Единый Россий» партийын Калык программыж дене келшышын ышталтеш

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 48 гана онченыт

 

6 июльышто, шочмын, 9 гыч 13 шагат марте Кужэҥер районный эмлымверыште «Онкопатрульын» специалистше-влак верыш лектын, приемым эртарат.

Тиде акций – Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын темлыме «Таза Республик» проектшын ужашыже, «Единый Россий» партийын Калык программыж почеш илышыш пурталтеш. Тудын тӱҥ шонымашыже – онкочерым тӱҥалтыштыжак пален налаш да медицине полышым чыланыштын налын  кертме кугытшым ешараш.

Пациент-влак эн ончычак анкетым возат, вара нуным консультацийыш да тергалташ колтат. Приемым Шернур рӱдӧ эмлымвер гыч онколог, гинеколог, дерматолог, хирург, стоматолог вӱдаш тӱҥалыт. Тыгак еҥ-влак УЗИ-м, флюорографийым, маммографийым ыштыктен кертыт.

Анкетым поликлиникын регистратурыштыжо, Кужэҥер районысо ФАП-лаште да амбулаторийлаште пуат.

Любовь Камалетдинова

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Шуматкечын – бассейныш

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын ведомствыштыжо улшо медицине организаций-влакын 16 командышт иймаш дене таҥасен. Мероприятийым Здравоохранений пашаеҥ-влакын Марий республикысе лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Сеҥымаш кече дене!

  Кугу Отечественный сарын шерге ветеранже, тулык вате, тылын труженикше-влак! Марий Эл Республикыште илыше пагалыме  еҥ-влак! Тендам  Сеҥымаш кече лудаш…
КУЧЕМ УВЕР нацпроект УВЕР ЙОГЫН

Калык дене вашлийман, мутланыман

  Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев ден Россий Федерацийын сенаторжо Сергей Мартынов граждан-влаклан приёмым эртареныт. Регионым вуйлатыше палемден: тыгай лудаш…

Добавить комментарий