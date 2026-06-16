УВЕР ЙОГЫН

«Единый Россий» партийын Калык программе почеш школ-влакым капитально умбакыже олмыктат

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 39 гана онченыт

🛠 Йошкар-Олаште «Единый Россий» партийын Калык программе почеш школ-влакым капитально умбакыже олмыктат.

 

Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая Йошкар-Оласе школлашке миен коштын. Школ-влак «Молодежь да йоча-влак» нацпроектлан да «Единый Россий» партийын Калык программыжлан кӧра вашталтыт.

 

Рӱдоласе 23-шо № — ан школышто капитально олмыктымо пашам 62 процентлан шуктымо. Ты школышто леведышын гидроизоляцийжым ыштеныт, у инженер сетьым вераҥденыт. Кызыт чоҥышо-влак пырдыж ден туврашым шпатлеватлат, керамогранитым кӱварыш оптат да пӧлемлам чиялтат.

 

16-шо № — ан школышто кызыт штукатуркылан пырдыжым ямдылат. Пашазе-влак канализаций ден вентиляций системым уэмдат, радиаторым шындат, плиткым пыштат да у омсам вераҥдат. Пашам 55 процентлан шуктымо.

 

📌 14-ше № — ан гимназийыште капитально олмыктымо паша шкешотан дизайн-проект почеш кая, тудым Юлтехын студентше-влак «Школа мечты»всероссийский марафон кышкарыште ямдыленыт. Школышто электромонтажым ыштыме, пырдыжым штукатуритлыме, тыгак окнам шынден шуктымо. Кызыт отделкым ыштат, палемденыт регионысо Образований да науко министерствыште.

 

Фотом министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште ече-роллер трассым ыштат

Марий Эл вуйлатыше А.Евстифеев спортын кумдан шарлыше видше, ече дене куржталмашын вияҥмыж нерген Российысе ече федерацийын президентше Елена Вяльбе лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Азапланаш амал йомын

Йошкар-Олаште верысе инициативым илышыш пуртымо дене кылдалтше эше ик проект шыҥдаралтын. Эшпай уремысе 156а ден 156б пӧртла кудывечым, уремыш лудаш…
СПОРТ УВЕР ЙОГЫН

Кугу тӱткыш ойыралтын

Шижынат ышна шукто Инвалид-влакын III всероссийский кеҥеж спартакиадышт эртенат кайышт. Федерал кӱкшытан тыгай кугу спорт форум Марий Элын рӱдолаштыже лудаш…

Добавить комментарий