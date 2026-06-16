Йошкар-Олаште «Единый Россий» партийын Калык программе почеш школ-влакым капитально умбакыже олмыктат.
Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая Йошкар-Оласе школлашке миен коштын. Школ-влак «Молодежь да йоча-влак» нацпроектлан да «Единый Россий» партийын Калык программыжлан кӧра вашталтыт.
Рӱдоласе 23-шо № — ан школышто капитально олмыктымо пашам 62 процентлан шуктымо. Ты школышто леведышын гидроизоляцийжым ыштеныт, у инженер сетьым вераҥденыт. Кызыт чоҥышо-влак пырдыж ден туврашым шпатлеватлат, керамогранитым кӱварыш оптат да пӧлемлам чиялтат.
16-шо № — ан школышто кызыт штукатуркылан пырдыжым ямдылат. Пашазе-влак канализаций ден вентиляций системым уэмдат, радиаторым шындат, плиткым пыштат да у омсам вераҥдат. Пашам 55 процентлан шуктымо.
14-ше № — ан гимназийыште капитально олмыктымо паша шкешотан дизайн-проект почеш кая, тудым Юлтехын студентше-влак «Школа мечты»всероссийский марафон кышкарыште ямдыленыт. Школышто электромонтажым ыштыме, пырдыжым штукатуритлыме, тыгак окнам шынден шуктымо. Кызыт отделкым ыштат, палемденыт регионысо Образований да науко министерствыште.
Фотом министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.