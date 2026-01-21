Депутат гыч вуйлатыше марте

21 январь гыч Волжский муниципал округым Валериян Семёнов вуйлаташ тӱҥалын.
20 январьыште республикын законодательный да исполнительный кучемже-влакын еҥышт Волжский муниципал округыш миеныт. Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин икымше алмаштышыже Лариса Яковлева, депутат-шамыч Эдуард Александров, Нина Янгелова да Эдуард Иманаев, тыгак правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев, элкӧргӧ политике министр Антон Мирбадалев, пӱртӱс поянлык, экологий да йырвелым аралымаш министр Алексей Киселёв дене пырля муниципалитетыште икмыняр вашлиймашым эртарен.
Тӱҥ событий семын Волжский муниципал округысо депутат-влак погынымашын сессийже лийын. Тушто Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш округын вуйлатышыжлан утларак йӱк дене Валериян Семёновым сайленыт, тымарте тудо депутат да Волжский муниципал округысо депутат-влак погынымашын председательже лийын.
Муниципалитетын у вуйлатышыжым ответственный должностьыш сайлыме дене Михаил Васютин Кугыжаныш Погынын да шке лӱмжӧ дене саламлен.
«Валериян Семёновым шукертсек палем, тӱрлӧ кӱкшытыштӧ ик гана веле огыл пашам иквереш ыштенна. Озанлыкым кучымо опытшо кугу, ответственный, палемдыме цельыш шуаш калыкым тарватен мошта», – палемден тудо.
Сессийыште тыгак округын администрацийжын да депутат корпусшын пашаж дене кылдалтше икмыняр йодышым онченыт. Депутат-влак погынымашын председательжын пашажым жаплан шукташ Андрей Пушкиным шогалтеныт, Волжский муниципал округын администрацийже да Муниципал пого ден мланде поянлыкым виктарыме шотышто комитет нерген положений-влакым пеҥгыдемденыт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.