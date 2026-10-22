Банк ден кучем
«Цифран йырвел» проект почеш
Марий Эл правительстве ден ВТБ банк «Цифран йырвел» проект почеш пашам пырля ыштыме нерген соглашенийым пеҥгыдемденыт.
Ты документ кугыжаныш услуго системым уэмдыме да регионысо социальный сферым цифроватлыме пашам иктеш шуктышашлан негызым пышта. Тушан Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш республик правительстве вуйлатышын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий да банк велым ВТБ-н Марий Элысе управляющийже Илья Губайдуллин кидпалым шынденыт.
Пашам пырля ыштымын тӱҥ корныж семын туныктымашым цифровой йӧныш кусарымым ончыкташ лиеш. Тидын годым туныктымо услугым автоматизироватлымылан да цифроватлымылан тӱткыш ойыралтеш. Соглашений почеш банк школлаште тергыме да виктарыме кызытсе системым (СКУД) ыштыме йодыш дене республик правительствылан ой-каҥаш дене полша. Тидыже тунемше-влаклан школыш карт дене пураш, тудын гочак кочмылан тӱлаш, а ача-ава-влаклан тидым эскерен шогаш йӧным ышта.
Соглашений тыгак цифровизаций шотышто пырля шуктышаш моло тӱҥалтышлан йӧным пуа. Нунышт регионысо илышым саемдымашке да кучем орган-влакын пашаштым пайдалемдымашке виктаралтыныт.
«Ме ӱшанена, туныктымо да кугыжаныш услуго пашаш, ВТБ-лан эҥертен, у технологийым шыҥдарымаш регионышто илыше кажне еҥлан йӧным веле огыл ешара, тыгак жапым аныклаш да чыла тидым раш койшын ышташ полша, – палемден Дмитрий Троицкий.
«Марий Эл правительстве дене ыштыме соглашений тиде посна технологийым шыҥдарымаш гына огыл. Ме чылажымат калыкын илышыжлан йӧршын комплекснын ышташ тыршена», – каласен Илья Губайдуллин.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: Илья Губайдуллин ден Дмитрий Троицкий соглашенийым пеҥгыдемдыме деч вара.
Денис Речкинын фотожо.