Лӱдыкшыдымылык

Пычкемыште волгалтаралтеш

Регионысо корнылаште 9 вере йолешке-влак вончымо вер у семын корнын-корнын тӱрлӧ тӱс дене волгалтаралтеш.

Тиде пашам «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектыш пурышо «Корнышто кудалыштмаш лӱдыкшыдымылык» регионал проект почеш шуктымо. Аварий лиймым шагалемдышашлан да лӱдыкшыдымылыкым кугемдышашлан «СМАРТ-СИ» ООО подряд организаций регионал кӱкшытан корнылаште йолешке-влак вончымо верлам тыгай кундемлаште проекций йӧн дене волгалтараш келыштарен:

– Волжский округысо Приволжский посёлкышто да Карай ялыште;

– Курыкмарий районысо Картук селаште кок вере;

– Звенигово районысо Чакмарий селаште;

– Кужэҥер районысо Топкавлак да Йӱледӱр селалаште;

– У Торъял округысо Какшанмучаш селаште;

– Параньга районысо Матародо селаште.

Тыгай верлам утларакше социально кӱлешан объектла (школ, йочасад, тазалыкым аралыме пункт) лишне ойырен налме, южо комплексым ялыш пурымо тура вераҥдыме.

«Зебр» проекций технологий – тиде у йӧн, тудо ончычсо корно разметкым светодиод проектор дене рашрак волгалтараш полша. Пычкемыште, тӱтыран але йӱран годым тидыже поснак кӱлешан – водительлан йолешкым сайынрак ужаш полша.

Корнышто кудалыштмашын лӱдыкшыдымылыкшӧ – нацпроектын ик тӱҥ шонымашыже. А тыгай у йӧным кучылтмаш лӱдыкшыдымылыкым комплексно ончаш полша. Корным олмыктымо дене пырляк тудын дене кудалыштше да тудым йолын вончышо-влаклан йӧнан лийже манын, тыге ышталтеш.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: корнысо разметке пычкемыште волгалтаралтеш.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.