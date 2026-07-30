Лӱдыкшыдымылык
Пычкемыште волгалтаралтеш
Регионысо корнылаште 9 вере йолешке-влак вончымо вер у семын корнын-корнын тӱрлӧ тӱс дене волгалтаралтеш.
Тиде пашам «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектыш пурышо «Корнышто кудалыштмаш лӱдыкшыдымылык» регионал проект почеш шуктымо. Аварий лиймым шагалемдышашлан да лӱдыкшыдымылыкым кугемдышашлан «СМАРТ-СИ» ООО подряд организаций регионал кӱкшытан корнылаште йолешке-влак вончымо верлам тыгай кундемлаште проекций йӧн дене волгалтараш келыштарен:
– Волжский округысо Приволжский посёлкышто да Карай ялыште;
– Курыкмарий районысо Картук селаште кок вере;
– Звенигово районысо Чакмарий селаште;
– Кужэҥер районысо Топкавлак да Йӱледӱр селалаште;
– У Торъял округысо Какшанмучаш селаште;
– Параньга районысо Матародо селаште.
Тыгай верлам утларакше социально кӱлешан объектла (школ, йочасад, тазалыкым аралыме пункт) лишне ойырен налме, южо комплексым ялыш пурымо тура вераҥдыме.
«Зебр» проекций технологий – тиде у йӧн, тудо ончычсо корно разметкым светодиод проектор дене рашрак волгалтараш полша. Пычкемыште, тӱтыран але йӱран годым тидыже поснак кӱлешан – водительлан йолешкым сайынрак ужаш полша.
Корнышто кудалыштмашын лӱдыкшыдымылыкшӧ – нацпроектын ик тӱҥ шонымашыже. А тыгай у йӧным кучылтмаш лӱдыкшыдымылыкым комплексно ончаш полша. Корным олмыктымо дене пырляк тудын дене кудалыштше да тудым йолын вончышо-влаклан йӧнан лийже манын, тыге ышталтеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: корнысо разметке пычкемыште волгалтаралтеш.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.