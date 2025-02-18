УВЕР ЙОГЫН

Чын герой лий!

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

🇷🇺 Шкенан-влак деке ушно да чын герой лий!

Марий Эл Республикым вуйлатыше Юрий Зайцевын инициативыж почеш специальный военный операцийын участникше-влаклан ик гана пуалтше региональный выплатым 1,8 миллион теҥге гыч 2.6 МИЛЛИОН теҥге марте кугемдыме .
Республикым вуйлатыше Юрий Зайцев тидын нерген Указым 10 февральыште подписатлен.

Тыгак 400 тӱжем теҥгем Российын Обороно министерствыже ойыра. Тыгеракын, Марий Эл Республик гыч СВО-ш контракт почеш кайыше боец ынде иканаште 3 МИЛЛИОН теҥгем налын кертеш.

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште вольык ден янлык-влакым идентифицироватлаш тӱҥалыныт

Медведево районышто сурт озанлыкыште ашныме вольык ден янлык-влакым, учётыш налын, идентифицироватлаш тӱҥалыныт. 

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УВЕР ЙОГЫН

Пашажым тунар йӧрата – 75 ияшат туныкта!

   Морко районысо Коркатово лицейын кугу кӱкшытыш шумыж нерген колдымо еҥже кундемыштына укеат дыр. Вет тушко шкенан республикын тӱрлӧ лудаш…

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УВЕР ЙОГЫН

Сеҥымаш: Унчо — финн-угор тӱнян культур рӱдолаже

Тидын нерген 8 апрельыште Эстонийысе Обиница олаште увертареныт. 

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