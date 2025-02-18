Шкенан-влак деке ушно да чын герой лий!
Марий Эл Республикым вуйлатыше Юрий Зайцевын инициативыж почеш специальный военный операцийын участникше-влаклан ик гана пуалтше региональный выплатым 1,8 миллион теҥге гыч 2.6 МИЛЛИОН теҥге марте кугемдыме .
Республикым вуйлатыше Юрий Зайцев тидын нерген Указым 10 февральыште подписатлен.
Тыгак 400 тӱжем теҥгем Российын Обороно министерствыже ойыра. Тыгеракын, Марий Эл Республик гыч СВО-ш контракт почеш кайыше боец ынде иканаште 3 МИЛЛИОН теҥгем налын кертеш.