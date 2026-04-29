Марий Элыште «Идалыкын мастерже-2026» Россий кӱкшытан конкурсын регионысо йыжыҥыштыже сеҥыше-влакым саламленыт.
Кыдалаш профессионал образованийым пуымо организацийлаште тыршыше туныктышо-влаклан «Молодёжь да йоча-влак» нацпроектын «Профессионалитет» федеральный проектше кышкарыште эртыше таҥасымашыш ушнаш 44 йодмаш пурен. Тышеч талантан 10 педагог финалыш лектын.
«Идалыкын мастерже-2026» лӱмым Йошкар-Оласе строительный техникумышто англичан йылмым туныктышо Евгения Бахтина сеҥен налын. Тудым Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын грантше дене палемденыт.
Кокымшо верыш кок педагог лектын: Мария Ляпина (Марий политехнический техникум) ден Наталья Шпилевская (Торгово-технологический колледж). Кумшо Марий чодыра озанлык техникумын туныктышыжо Надежда Акшикова лийын.
Сеҥыше Марий Элын чапшым конкурсын финалыштыже аралаш тӱҥалеш. Тудо тений сентябрьыше Ямал-Ненецкий округышто эртаралтеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.