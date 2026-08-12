Марий Эл Росреестрыште
Чын да кӱлешын
«Мои документы» рӱдерын площадкыштыже Марий Эл Росреестрын пелияш пашажым иктешлыме.
Марий Эл Росреестр регионысо кугыжаныш кучем да верысе самоуправлений органла дене пырля чеклам рашемдыме шотышто кугу пашам ыштен. 1 июльлан ончымаште вер гыч верыш кусараш лийдыме пого шотышто реестрыш муниципал образований-влакын 96,26 , кундем-влакын 91,06, илем-влакын 98,36 процент чекыштым пуртымо. Тыгак ончыч шотыш налме 100 тӱжем наре объект шотышто сведенийым рашемдыме.
Учёт да регистраций пашаште тӱҥ тӱткыш цифр йӧнлан ойыралтеш. Вер гыч верыш кусараш лийдыме погым кадастр учётыш налме да регистрироватлыме онлайн-йодмашын ужашыже 75,3 процентыш шуын, а Российысе кокла показатель – 72,2 процент. Ипотеке паша дене показатель 98,6 процент лийын. Тыгодым кредит организацийла дене электрон ипотеке тӱрыснек ик паша кече жапыште регистрироватлалтеш. Тыгак вер гыч верыш кусараш лийдыме мӧҥгысӧ пого шотышто 94 процент йодмаш сутка жапыште ончалтеш.
«Чыла показатель дене «Кумдыкысо данный шотышто национальный системе» федерал программын палемдыме кӱкшытшым эртыме. Ведомствынан вер гыч верыш кусараш лийдыме пого рынкын профессионал участникше-влак дене пырля цифр йӧн дене ыштымашке тыршен куснымына негызеш тышке шумо», – палемден Марий Эл Росреестрын вуйлатышыже Аркадий Белкин.
Пурышо йодмаш почеш решатлыме жап шот денат Марий Эл Росреестр 2025-2026 ийлаште ончылно кая. Вер гыч верыш кусараш лийдыме погым учётыш налме да регистрироватлыме кокла жап улыжат кок кечым айла.
Тидын годымак службын тергыме да эскерыме пашажым саемдыме, вер гыч верыш кусараш лийдыме пого шотышто кугыжаныш реестрысе данныйын чынлыкшым да республик кумдыкышто ты погын экономике акшым кугемдыме нерген кутырымо.
«Чыла тидыже экономикынам виянракым, тергыме системынам рашракым, а погынам виктарымым пайдалыракым ышташ полша», – ешарен службым вуйлатыше.
Каҥашыме годым тыгак тений вийыш пурышо у законла нерген мутым тарватыме. Нунат вер гыч верыш кусараш лийдыме погым чын да кӱлешын кучылтмо дене кылдалтыныт.
Шумо кӱкшытым палемдыме дене пырляк ведомстве вуйлатыше ончыкылан задачым рашемден да икымше пелийыште ойыртемалтше-влаклан наградым кучыктен.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: Аркадий Белкин; наградым налше-влак дене пырля.
Фотом Марий Эл Росреестр деч налме.