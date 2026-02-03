2027 ийыште Сарын ветеранже-влакын республикысе клинический госпитальыштлан реабилитацийым эртыме икмыняр чапле оборудованийым налыт.
Йошкар-Олаште «Боевое братство» Всероссийский мер организацийын Марий республикысе пӧлкажын конференцийже эртен. Тушто правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев, тазалык аралтыш министр Владимир Гладнев да моло лийыныт.
Конференцийыште организацийын 2025 ийыште шуктымо пашажым иктешленыт. Тудым вуйлатыше Владимир Белоусовын палемдымыж почеш, пӧлка Российын субъектше-влак коклаште 14-ше верыш лектын.
Вашлиймаште боевой действийын ветеранже-шамычлан социально полшымо мере-влак нерген мутланеныт. Спорт толкыныш ушнымо, кугыжаныш кучем ден ветеран организаций-шамыч кокласе вашкылым пеҥгыдемдыме, санаторий да курорт шотан тӧнежлашке путёвкым ойырымо йодышламат онченыт.
Кугу тӱткыш сарын ветеранже-влаклан медицине велым полшымо йодышлан ойыралтын.
– Тиде категорийыш пурышо пациент-влакын тазалыкышт эмганымылан, сусыргымылан, стрессым чытымылан кӧра лунчырген. Нунын илыш качествыштым медицине велым саемдаш республикыштына чыла йӧным ыштыме. Таче ветеран-влак регионысо веле огыл, федерал клиникылаштат эмлалтын да реабилитацийым эртен кертыт, – палемден тазалык аралтыш министр Владимир Гладнев.
2025 ийыште Марий Элыште диспансеризаций ден профосмотрым сарын 4920 ветеранже, ты шотыштак СВО-н 541 ветеранже, эртен.
Республикыштына ветеран-влаклан первичный медико-санитарный полышым оласе вич да муниципалитетысе индеш медицине организацийыште пуат, первичный специализироватлыме полышым – куд диспансерыште, специализироватлыме полышым – республикысе кум, оласе куд да муниципалитетысе индеш медицине организацийыште.
Ветеран-влак кӱкшӧ технологиян полышлан федерал клиникылаштат эҥертен кертыт, тылеч вара нуным республикысе медорганизаций-шамыч реабилитаций, операций, эндопротезирований йӧн дене йол ӱмбак шогалтат.
Сарын ветеранже-влаклан медицине полышым пуышо тӱҥ организацийлан Республикысе клинический госпиталь шотлалтеш. Таче кечылан тушто боевой действийын 3185 ветеранжым пеҥгыдемдыме. 2025 ийыште сутка мучко пашам ыштыше стационарыште 197 воин-интернационалистым, Россий кумдыкышто эртыше боевой действийыште участвоватлыше 202 сарзым да специальный военный операцийын 132 ветеранжым эмлыме. Реабилитацийым 71 воин-интернационалист, боевой действийын 70 участникше да СВО-н 72 ветеранже эртеныт.
– 2027 ийыште «Кужу да чолга илыш» национальный проектын «Тазалыкым пеҥгыдемдаш келшыше медицине реабилитаций» регионысо программыжым илышыш пуртымо кышкарыште Сарын ветеранже-влакын республикысе клинический госпитальыштлан боевой действийын, ты шотыштак специальный военный операцийын ветеранже-влаклан реабилитацийым эрташ икмыняр чапле оборудованийым налын шындаш палемдыме, – увертарен Владимир Гладнев.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.