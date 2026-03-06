Пайрем дене
Чон шокшо да порылык дене
Кызытсе рынке илышыште супермаркет дене таҥасымаште илыше кодаш изи бизнес предприятий-влаклан эн ончычак верысе производитель-влакын сатуштым ужалыман але мо кертмым шке ыштен лукман. Ме гын когынекшымат кӱлешлан шотлена. Тидым ышташ У Торъял, Шернур, Параньга, Кужэҥер районлаште 40 утла кевытна да У Торъял ден Шернур посёлкылаште кок производствына улыт.
Кевыт пашам виктараш эргым Антон Николаевичлан, а производствым вияҥдаш ӱдырем Елизавета Николаевналан ӱшаненам. Ӱдыремже Москвасе Финанс университет деч вара производствыш шыҥа, директор Екатерина Эриковна Королёва дене пырля тырша. Кевытлаштат, цехлаштат тӱҥ шотышто ӱдырамаш-влак тыршат. Кокымшыштыжо нуно кинде ден булкым, кондитер изделий ден тортым, пелефабрикат ден когыльым ыштымашке чон шокшыштым пыштат гын, икымшыштыже чыла тиде продукцийым калык деке шуктымаште порылыкым ончыктат. Сандене нунын дене пырля сату налше-влакымат ӱдырамаш пайрем дене саламлена, таза да пиалан лияш, а пашаеҥна-влаклан тыгак чолган тыршаш тыланена!
Николай ГУСЕВ,
индивидуальный предприниматель.
У Торъял посёлко.
Снимкылаште: Елизавета Гусева; кугурак кондитер Лариса Иванова.
Юрий Исаков ямдылен.
Тудын фотожо.