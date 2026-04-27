«Чебурашка», «Мишки-ПРОФИ» да молат

«Родная игрушка» всероссийский конкурсышто сеҥыше проект-влак илышыш пурталтыт.

2025-2026 ийлаште шым модышым ыштен лукташ тӱҥалме. Конкурсын икымше сезоныштыжо сеҥыше проект-влак кокла гыч кызыт производствышто тыгай модыш-влак улыт: «Чебурашка» конструктор, «Я люблю свою страну. Россий» ӱстембал модыш-викторине, «Лаборатория Менделеева» научный набор да «Мишки-ПРОФИ» пушкыдо модыш-влак серий (тудо йоча-влакым тӱрлӧ профессийла дене палдара). Тыгак робототехнике дене «РОБИ» тунемме системым, «Арктика» роботизироватлыме пушкыдо пийым да «Построй свой город. Деревянное государство» конструкторым (тиде проект – Марий Эл гыч) ужалаш лукмо. Кызытеш нуным маркетплейслаште да «Детский мир» кевытлаште (Санкт-Петербургышто, Калининград ден Тамбов областьлаште, Ставрополь ден Пермь кундемлаште, Удмурт Республикыште) муаш лиеш.

2026 ий мучашлан эше шым модышым ыштен лукташ палемдыме, чумыр налмаште тиражше – 10,6 тӱжем деч шагал огыл экземпляр. Тыгак ончыч ыштен лукмо модыш-шамычын тиражыштым кугемдаш палемдыме.

Тений 11 мартыште конкурсын кокымшо сезонжо тӱҥалын. 5 июнь марте «Идея игр и игрушек», 14 август марте «Прототипы игр и игрушек» да «Готовая продукция» номинацийла дене йодмашым пуаш лиеш.

Г.Кожевникова

Фотом «Знание» Россий обществын пресс-службыж гыч налме.