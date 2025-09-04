Артист-влакын илышыштым артист-влак модыт

7 да 10 сентябрьыште М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрыште «Всеобъемлюще» спектакльын премьерже лиеш.
Тудын режиссёржо – Россий искусствын сулло деятельже Олег Иркабаев.
Спектакль койыш-шоктышышт, пӱрымашышт, илышым ончалмышт дене ойыртемалтше кок акторисе нерген. Нуным икте уша – коктынат уш каен театрым йӧратат.
Спектакльыште улыжат кок актрисе модеш: Российын сулло, Марий Элын калык артистше Маргарита Медикова ден Марий Элын калык артистше Антонина Антонова.
– Пьесым Тоня муын да мыланем лудаш пуэн. Пеш келшен. Тушто артист-влаклан уло мом модаш, садлан тудын почеш спектакльым сценыш лукташ лийме нерген шонен пыштенна, – каласыш Нина Сергеевнан рольжым модшо Маргарита Егоровна. – Николай Коляда – пеш пагалыме автор. Тудын дене Екатеринбургышто вашлийын мутланашат йӧн лийын. Пьесыште пӱсӧ, оҥай шомак-влак улыт, садлан тудым рушла гына модаш лиеш.
Спектакльым актрисе-влак эн ончыч шке семынак гына ямдыленыт. Но режиссёр деч посна пашашт кайымыла чучын огыл, да ты сомылым Олег Иркабаевлан ӱшаненыт
– Артист-влакын кычалын мумо пьесышт почеш спектакльым сценыш лукташ кумылым ончыктымышт моткоч сай. Кугу опытан актрисе-влак дене пашам ышташ пеш куанле, – ойла режиссёр Иркабаев. – Николай Коляда – шуко возышо писатель. Тудын пьесыж почеш Российыштат да йот эллаштат спектакльым шындат. Автор сценым шижын мошта, театрым чыла шӧрын гычат пала, вет тудо шкежак – актёр, режиссёр, драматург, театральный педагог.
– Рита дене эреак пьесым кычалына. Икмыняр ий ончыч мемнан темлыме почешак «Кум ака-шӱжар» спектакльым сценыш луктынна ыле, а ты гана теве – «Всеобъемлюще». Пьесым лудмеке, чот келшен, коклан шинчавӱдат лектын. Образ-влак мыланна лачеш толыт: меат театрыште ятыр ий тыршена. Адакшым пьесыште да мемнан илышыштына икгайлыкымат муынна: авторын возымаштыже герой-влак шочмын, театрыште каныш кечын, шылын-шылын репертироватлаш вашлийыт. Меат моло деч шолып манме гай гримёрныйыште репетицийым эртаренна, – воштылеш Вера Ивановнан рольжым модшо Антонина Антонова.
– Чон вургыжеш, теве-теве премьере: шонен коштмо постановкынам сценыште ончыкташ тӱҥалына, – палемдышт Маргарита Медикова ден Антонтина Антонова. – Спектакльыште ме шкенам огына мод, а образым чоҥена, вет илышыште ме йӧршын весе улына.
Чынжымак, артист-влак да режиссёрын каласкалымышт почеш, спектакль оҥай лийшаш, вет але марте актрисе-влакын рольыштым актрисе-влакын модмыштым ужмо огылла чучеш. Садлан премьерыш мияшак тыршыман.
Алевтина БАЙКОВА
Театрын архивше гыч налме фото
Снимкыште: Маргарита Медикова ден Антонина Антонова.