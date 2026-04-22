  Айста вуйнам савена

Марий Мер Каҥаш 26 апрельыште «Талешке сорта» акцийыш ушнаш ӱжеш.
Курым утла ончыч Пошкырт кундем Пӱрӧ олаште эртыше икымше Марий калык погын 26 апрельыште кугезе талешкына-влаклан вуйым савыме кечым палемдаш темлен.
«Историйжым да кугезыже-влакым мондышо калыкын ончыкылыкшо уке», – ойленыт ончылъеҥ-влак. Айста тугеже чылан пырля Марий кундемна да калыкна верч вуйыштым пыштыше, чон вургыж тыршыше талешкына-влаклан вуйнам савена. Йӱла почеш, Йошкар-Олаште 7 шагат эрдене, Сергей Чавайн лӱмеш бульварыште марий сылнымут классикын шчакӱжӧ воктене погынена.
Тиддеч вара марий мер илышын, Йошкар-Оласе марий землячестве, тӱвыра да туныктыш тӧнеж-влакын еҥышт талешке-влакын чап оҥа ден шарныктышышт воктеке пеледышым пыштат. 10 шагатлан Талешке кечым эртараш ойым пуышо марий просветитель Павел Глезденёв лӱмеш саклымверыште тудын лӱмжым шарналтена.
Талешке кече вашеш тӱрлӧ кундемыште ятыр мероприятий эрта. Пырля погынен, ме суапым ыштен кодышо кугезына-влакым шарналтена, вет нуно мыланнат шочмо калыкнам тӧр корно дене наҥгаяш вийым пуат да кумылаҥден шогат. Тачат лӱддымӧ, патыр ӱдыр-эргына-влак Шочмо элнам аралымаште шке порысыштым шуктат.
Марий Оньыжа Эдуард Александров
Михаил Скобелевын архивысе фотожо.