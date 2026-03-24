АЙДЕМЕ КУМЫЛ – ЛӰҤГАЛТЫШ ГАЙ

Волышо кумыл, чоным тургыжландарымаш, чылажымат айда-лийже ончымаш, шкем ӱлыкӧ шындымаш, кочмо шумым да омым йомдарымаш, лӱдмаш… – тиде айдемын кӧргӧ чоншижмашыже.
Те, йолташ-влак, тыгай нелылык гыч кузе лектыда? Кумылдам мо дене нӧлтеда?
Григорий АРХИПОВ, композитор, Марий Элысе композитор-влак ушемын председательже:
– Тыгай годым шканем физический нагрузкым пуаш тыршем, у пашам тӱҥалам але лишыл да шерге еҥем да йолташем-влак дене вашлийын мутланем.
Спортзалыш миен толмат уто шоныш деч кораҥаш чот полша. Ик пашам весе дене алмаштымат ушыш у шонымашым пурта.
Валентина ВАСИЛЬЕВА, Марий Элын калык туныктышыжо:
– Нелылык годым книгам лудмо чоным луштара. Кеч-кунамат тыгай шонымаш кумылым нöлта: эн тÿҥ – илыш да тазалык, а молыжо илышым ончымаш деч шога. Пÿртӱс, еш, сай йолташ-влак, шке паша лектышетат, а туныктышо семын йоча-влакын сеҥымашышт поро кумылым луктыт.
Михаил ТИМОФЕЕВ, мер пашаеҥ (Озаҥ ола):
– Чыла пашаштат мый порым веле муаш тыршем. Могай-гынат йӧсӧ жап толын огеш лек, шканем тыге каласем : «Мыйым тыге Юмо терга, капкыл тазалыкем палем, чыла йӧсым сеҥем гын, мыланем эшеат чотрак пеҥгыдылыкым пуа». Иктаж годым чонем тургыжланаш тӱҥалеш гын, почеламутышто ончыкташ тыршем.
Карина АНТРОПОВА, И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын студенткыже:
– Айдемын кумылжо чылт лӱҥгалтыш гай – теве тый весела улат, но ала-мо шот дене кумыл тунамак вола. Тиде уда огыл, шонем – тыге айдеме куаным сайынрак шижеш.
Шӱлык татыште мылам муро полша. Кунам мый мурем, чыла мондалтеш. А мураш моткоч йӧратем. Пӱртӱсыш лектам, кайык муро, вӱдын тымыкше, пӱртӱсын моторлыкшо мыйым лыпландарат, тургыжланымашым сеҥаш полшат. Йӱран але поранан игече годым комедийым ончаш але книгам лудаш тыршем. Южгунамже шортын налашат кӱлеш шонем, тыге чон лушка.
Людмила ГАБДУЛЛИНА, Строительно-технологический техникумын директоржын алмаштышыже (Параньга посёлко):
– Шӱлык гыч писынрак лекташ тыршем. Гороскоп почеш мый кол улам, сандене путешествоватлаш моткоч йӧратем, у вер кумылым нӧлта да у шонымашым шочыкта. Пидаш келша, тыге мый чонем лыпландарем да ыштышаш у паша нерген шонкалем. Пакчаште, чодыраште лияш йӧратем, тыге вий-куатым налам да у сомылым куштылгын тӱҥалам. Тыгак спорт дене кылым кучымо алым ешара. Чоншижмашым вашталташ лиеш, тидлан кумыл веле лийже!
Алевтина БАЙКОВА.
Еш альбом гыч налме фото