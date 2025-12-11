ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Марий кундем нерген – у тунемме книга почеш

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 25 гана онченыт

 

Россий Федерацийысе Просвещений министерствын кӱштымашыже почеш «История нашего края. Республика Марий Эл» тунемме курс дене 5-7-ше класс-влаклан учебник-шамыч федеральный переченьыш пурталтыныт.

Тиде тунемме курс почеш учебник-влакым ямдылыме паша дене Марий Эл 2024 ий гыч  – пилотный 30 регион радамыште. Палемдыме жап гыч книгам да методический пособийым ыштымаште авторский коллектив тыршен. Тиде Йылмым, литературым да историйым научнын шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институтын вӱдышӧ научный пашаеҥже Сергей Свечников ден Йошкар-Оласе Семёновка селасе 21-ше №-ан школышто ИКН-ым туныктышо, педагогике науко кандидат Оксана Васенина.

«История нашего края» курс Марий Эл Республикын Россий Федерацийысе субъектше семын историйжым авалта. Тыгак тушто  элнан политике,, экономике, военно-исторический, образований да тӱвыра сферлашкыже кугу надырым пыштыше  кумдан чапланыше землякна-влакым ончыктымо.

У книга дене республикысе общеобразовательный организацийлаште тунемше-влак 2025-2026 тунемме идалыкын кокымшо пелыштыже пайдаланаш тӱҥалыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да нуако министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Ямдылалтса, ончычсо пионер-влак!

Всесоюзный пионер организацийын 100 ий теммыжлан республикыштына могай мероприятий-влак лийыт – тидын нерген Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыжын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Экзаменым – 100 баллан

Республикысе общеобразовательный организацийлаште Иктешлыше кугыжаныш экзамен умбакыже шуйна. Тудын тӱҥ этапыштыже эртыше экзаменлаште 100 баллым погышо-влак улыт. Ушештарена, тенийысе лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
Кокымшо вер дене пӧртылын
УВЕР ЙОГЫН

Кокымшо вер дене пӧртылын

Йошкар-Оласе Сергий Радонежский лӱмеш гимназийын тунемшыже Никита Сурков Россий кӱкшытыштӧ эртаралтше И. С. Шмелев лӱмеш литератур конкурсышто кокымшо верыш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий