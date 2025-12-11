Марий кундем нерген – у тунемме книга почеш

Россий Федерацийысе Просвещений министерствын кӱштымашыже почеш «История нашего края. Республика Марий Эл» тунемме курс дене 5-7-ше класс-влаклан учебник-шамыч федеральный переченьыш пурталтыныт.
Тиде тунемме курс почеш учебник-влакым ямдылыме паша дене Марий Эл 2024 ий гыч – пилотный 30 регион радамыште. Палемдыме жап гыч книгам да методический пособийым ыштымаште авторский коллектив тыршен. Тиде Йылмым, литературым да историйым научнын шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институтын вӱдышӧ научный пашаеҥже Сергей Свечников ден Йошкар-Оласе Семёновка селасе 21-ше №-ан школышто ИКН-ым туныктышо, педагогике науко кандидат Оксана Васенина.
«История нашего края» курс Марий Эл Республикын Россий Федерацийысе субъектше семын историйжым авалта. Тыгак тушто элнан политике,, экономике, военно-исторический, образований да тӱвыра сферлашкыже кугу надырым пыштыше кумдан чапланыше землякна-влакым ончыктымо.
У книга дене республикысе общеобразовательный организацийлаште тунемше-влак 2025-2026 тунемме идалыкын кокымшо пелыштыже пайдаланаш тӱҥалыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да нуако министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме