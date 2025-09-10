УВЕР ЙОГЫН

Агрокласс-влак полышым налыт

Вячеслав Смоленцев Comment(0) Материалым 18 гана онченыт

 

Марий Эл АПК-лан пашаеҥ-влакым ямдылаш 11 миллион чоло теҥге ойыралтеш.

Полышым федерал бюджет гыч Россий правительстве председатель Михаил Мишустинын пунчалже почеш «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» нацпроект кышкарыште ойырымо. Средства Курыкмарий районысо Микрӓк ден У Торъял районысо У Торъял школласе  агрокласс-влакым оборудований ден пойдарыме роскотын ужашыжым пӧртылташ колталтеш. Школ-влак «Агрорегион» ООО ден «Первый май» колхоз вуйлатыше-влакын тыршымышт дене пойдаралтыт.

Снимкыште: Микрӓк школысо агроклассыште.

Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.

