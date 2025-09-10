Агрокласс-влак полышым налыт

Марий Эл АПК-лан пашаеҥ-влакым ямдылаш 11 миллион чоло теҥге ойыралтеш.
Полышым федерал бюджет гыч Россий правительстве председатель Михаил Мишустинын пунчалже почеш «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» нацпроект кышкарыште ойырымо. Средства Курыкмарий районысо Микрӓк ден У Торъял районысо У Торъял школласе агрокласс-влакым оборудований ден пойдарыме роскотын ужашыжым пӧртылташ колталтеш. Школ-влак «Агрорегион» ООО ден «Первый май» колхоз вуйлатыше-влакын тыршымышт дене пойдаралтыт.
Снимкыште: Микрӓк школысо агроклассыште.
Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.