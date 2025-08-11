ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Сеҥымашым тыланена!

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 41 гана онченыт

 

Марий Эл гыч туныктышо-влак Марий Элын чапшым Россий кӱкшытан профессионал мастарлык конкурс-влакын финалыштышт аралаш тӱҥалыт.

Тиде Йоча да самырык-влакын усталык полатыште ешартыш образованийым пуышо Елена Логинова ден Морко район Унчо школышто тӱҥалтыш классым туныктышо Ирина Оразаева.

Ешартыш образованийым пуышо эн уста педагог-влакын финалышт тений Новосибирскыште 23-26 сентябрь марте лиеш. Тиде кечылаште Елена Логинова конкурсын заочно эртыше йыжыҥыштыже сеҥышыш лектын.

А Ирина Оразаева «Шочмо йылмым да литературым эн сайын туныктышо-2025» всероссийский конкурсын финалыштыже мастарлыкшым ончыкта. Тудыжо тений 5-14 сентябрьыште Бурятийысе Улан-Удэ олаште лиеш. Тушко ты гана Россий гыч 100 утла ик эн ончыл туныктышо-влакым иквереш чумыра.

Г.Кожевникова

Иван Речкинын фотожо  

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН Чолгалык

Марий Эл гыч кум сеҥыше!

Школышто тунемше кум ӱдыр «Большая перемена» Россий кӱкшытан конкурсышто сеҥышыш лектын! Ушештарена, тудыжо «Образований» национальный проектын «Россий Федерацийысе граждан-влакым лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Азам ыштышыла коленыт

Йошкар-Оласе перинатальный рӱдерыште кодшо арнян азам ыштымышт годым кок ӱдырамаш коленыт.

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Телефон уло, йыҥгыртыза

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыже первичный медико-санитарный полышым амбулаторий условийыште пуымо йодыш шотышто республикысе медицине организаций-шамычын «шокшо линийыштын» телефон лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий