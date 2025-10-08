ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Ургымо машина, фрезер станок да молат

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 10 гана онченыт

 

Республикыште «Молодёжь да йоча-влак» нацпроектым илышыш шыҥдарыме дене кылдалтше паша умбакыже шуйна.

2025 ийыште 187 общеобразовательный организацийлан «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд»  кабинет-влаклан кызытсе жаплан келшыше оборудованийым налме. Тиде икымше полышым пуаш тренажер-манекен, противогаз, оружийын макетше, дозиметр, респиратор, ургымо машина, фрезер станок да молат.

Советский районысо Ургаш лицейын ресурс-методике рӱдержылан кӱлешан оборудованийым налаш Марий Эл правительстве ешартыш оксам ойырен.

Палемдыме предметлам туныкташ школласе кабинетлаш у оборудованийым налме паша 2027 ий марте шуйна. 2026 ийыште «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физика» кабинетлам уэмдаш палемдыме.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

