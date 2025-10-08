Республикыште «Молодёжь да йоча-влак» нацпроектым илышыш шыҥдарыме дене кылдалтше паша умбакыже шуйна.
2025 ийыште 187 общеобразовательный организацийлан «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд» кабинет-влаклан кызытсе жаплан келшыше оборудованийым налме. Тиде икымше полышым пуаш тренажер-манекен, противогаз, оружийын макетше, дозиметр, респиратор, ургымо машина, фрезер станок да молат.
Советский районысо Ургаш лицейын ресурс-методике рӱдержылан кӱлешан оборудованийым налаш Марий Эл правительстве ешартыш оксам ойырен.
Палемдыме предметлам туныкташ школласе кабинетлаш у оборудованийым налме паша 2027 ий марте шуйна. 2026 ийыште «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физика» кабинетлам уэмдаш палемдыме.
