Эше 55 верым ойыреныт

Марий Элыште у коронавирус инфекций дене кылдалтше сӱрет ончычсо семынак моткоч начар.
Регионысо эпидситуацийым шотыш налын, 7 октябрьыште Козьмодемьянск район-влак кокласе больницыште COVID-19 дене черланыше-влаклан медицине полышым пуымо эше 15 койкым ойыреныт, 8 октябрьыште Волжск оласе рӱдӧ эмлымверыште да Звенигово районысо рӱдӧ больницыште эше 20 койко дене ешареныт.
Кызыт республикысе 10 стационарыште коронавирус дене инфицироватлалтше пациент-шамычлан 1580 койко: 260 – Йошкар-Оласе городской больницыште, 220 – Волжск оласе рӱдӧ эмлымверыште, 130 – Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште, 150 – Звенигово районысо рӱдӧ эмлымверыште, 120 – Козьмодемьянск район-влак кокласе больницыште, 230 – Медведево районысо рӱдӧ эмлымверыште, 165 – Сар-влакын ветераныштын республиканский клинический госпитальыштышт, 45 – Йоча республиканский эмлымверыште, 140 – Советский районысо рӱдӧ больницыште да 160 – Оршанке районысо рӱдӧ эмлымверыште, – пашам ыштат.
Теҥгече регионнан стационарлаштыже 1448 пациент эмлалтын. Ты чот гыч 215 черле неле состоянийыште лийын. 59 еҥ шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱлен. Сутка жапыште 78 пациентым эмлалташ пыштыме.
Пытартыш жапыште стационарлаште да амбулаторийлаште медик-влакын ситыдымышт палдырна. Тидымак шотыш налын, лишыл кечылаште Озаҥ кугыжаныш медицине университетыште икымше ий тунемше 21 ординатор республикыш пӧртылеш да идалык мучаш марте тыштак пашам ышташ тӱҥалеш.
МарГУ-н кугурак курслаштыже шинчымашым погышо студент-влакат Йошкар-Оласе 4-ше №-ан поликлиникыште да Сар-влакын ветераныштын республиканский клинический госпитальыштышт кокла медеицине персонал семын пашам ышташ ямде улыт. 30 студент Йошкар-Оласе городской больницыште да рӱдоланан поликлиникылаштыже практикым эрташ тӱҥалыт.
Йошкар-Оласе медицине колледжын да тудын Волжск оласе филиалжын кугурак курслаштышт тунемше студент-шамыч (чылаже 47 еҥ) Йошкар-Оласе поликлиникылашке, Козьмодемьянск район-влак кокласе больницышке, Медведево да Волжский районласе фельдшер-акушер пунктлашке пашам ышташ ушнат.
Калыкым у коронавирус инфекций ден вакцинироватлыме паша умбакыже шуйна. Теҥгече кече марте 191545 еҥ прививкым ыштыктен, ты чот гыч 182556 граждан вакцинацийын тичмаш курсшым эртен.
7 октябрьыште республикышкына «ЭпивакКорона» вакцинын 8100 дозыжым кондымо. Тудым регионысо чыла поликлиникыш шеледен колтымо. Чумыр налмаште Марий Эллан тиде вакцинын 314 тӱжем дозыжым ойырымо. А Гам-КОВИД-Вак да Спутник Лайт вакцине-шамыч дене пырля шотлымаште Марий Эллан чылаже 322160 комплектым ойырымо.
М.ИВАНОВА