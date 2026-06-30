ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Форумышто – класс вуйлатыше-влак

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 20 гана онченыт

Марий Эл гыч 7 туныктышо Класс вуйлатыше-влакын форумыштын регионысо йыжыҥышкыже ушнен.

Юл кундем федеральный округ кӱкшытан мероприятий Пермьыште лийын. 200 наре участник-влак лекцийым колыштыныт, интерактивный площадкылаште пашам ыштеныт. Тыгак самырык тукымылан воспитанийым пуымо, профориентаций, ийготыш шудымо-влаклан полышым пуымо да тачысе кечылан келшыше шуко моло йодышым каҥашеныт.

Мероприятий «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш эртен.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

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