55 элыш сатум колтена

10 февральыште Дипломат пашаеҥын кечыже палемдалтын.
Тудым шке жапыштыже Йотэл паша министерствылан 200 ий теме лӱмеш учредитленыт. Ты кече вашеш Россий МИД-н Йошкар-Оласе представительствыжын вуйлатышыже Лариса Полушинан ойжо почеш, Россий дипломатийын тӱрлӧ шӧрынан улмыжым ончыктышо икмыняр мероприятийым эртареныт.
Мутлан, Медведево районысо Знаменский школышто Россий дипломатийын историйже дене почмо урок лийын. Презентаций гоч тунемше-влак шуко ум пален налыныт, тыгак нунылан «Своих не бросаем» книгам кучыктеныт.
Вес кечын Марий кугыжаныш университетыште Р.А.Панова лӱмеш научный книгагудышто ончер почылтын. Россий дипломатий дене кылдалтше архив документ, книга фонд гыч савыктыш-влак дене палдара.
2025 ийыште Марий Эл ятыр йотэл дене вашкылым пеҥгыдемден. Тидлан пӧлеклалтше 50 наре мероприятий мемнан республикыште веле огыл, тудын деч ӧрдыжтат эртен. Регионышкына Беларусь, Венгрий, Индий, Кыргызстан, Турций, Узбекистан, Египет гыч еҥ-влак толын каеныт.
Марий Элысе предприятий-влакын сатушт тӱнямбалсе 53 элыш кая. Тӱҥ экспортлан машиностроенийын, целлюлоз-кагаз промышленностьын, промышленный покрытий производствын продукцийышт, кочкыш сату, IT-технологий шотлалтыт. Беларусь, Казахстан, Китай, Турций да Узбекистан тӱҥ партнёр улыт. Марий Эл гычат бизнес паша дене Беларусьыш, Монголийыш, Саудовский Аравийыш, тыгак тӱнямбал кӱкшытан ончерлаш миен коштыныт. Беларусь дене ваш келшен пашам ыштыме нерген икмыняр ойпидыш ышталтын. Китай дене «Волга-Янцзы» форум кышкарыште кыл пеҥгыдемеш, тыгак писатель, усталык коллектив-влак тӱнямбал кӱкшытан фестивальлаште лийыныт. Республикысе вуз-влак йотэлысе тунемме заведенийла дене партнёр кылым пеҥгыдемден толыт.
Республикын тӱнямбал кӱкшытыштӧ чолгалыкшым ончыктен да пеҥгыдемден толмаште Россий МИД-н Йошкар-Оласе представительствыжын надыржым палемдыман. Тудо регионысо кучем орган-влак дене пеҥгыде кылым куча да элысе единый вешний политикын йодмыж дене келшышын тӱнямбалне кылым ыштыме пашам виктарен шога.
Светлана Носова
Снимкыште: Лариса Полушина.
Фотом Россий МИД-н Йошкар- Оласе представительствыжын воткыл лаштыкше гыч налме.