Калык тышке кумылын коштеш

Параньга район Ондропсола ФАП Ондропсола, Ермучаш, Лебляк ялыште илыше калыкын тазалыкшым эскерен шога.
Ондропсола ялын кужу уремже дене эртен кайымына годым фельдшер-акушер пунктын шошо кече ваштареш волгалт шинчыше оралтышкыже пурен лекде ышна чыте. Мемнам тудын озаже Наталья Максимова кумылын вашлие.
– Медпунктын тошто оралтыже моткоч лунчырген пытен ыле, – шарналта Наталья Михайловна. – Тушко лу ий ончыч пашам ышташ толынам. Йошкар-Ола медицине колледжым тунем пытаренам, акушерке специальностьым налынам. Вара кок ий Йошкар-Оласе йоча эмлымверыште тыршенам, шочмо ялыш пӧртылынам. Тыштак паша вер лектын, Ондропсола качыланак марлан лектынам. Пелашем, Вадим, чоҥышо, пашашке ӧрдыж кундемыш коштеш. Кок икшывына уло. Кугуракше луымшо, изиракше кудымшо классыш тунемаш коштыт. Ола гыч ялыш илаш пӧртылмек, ынде мӧҥгеш тушко кайыме огеш шу, да тушто иленжат огына мошто дыр. Тыште илаш тунемалтын, ялыште ласка, уто йӱк-йӱан уке, чыланат ваш-ваш палена, келшен илена. Кермыч пӧртым чоҥенна. Ялыштына чапле стадион уло, ий еда тыштак Пеледыш пайрем эртаралтеш, «Поро кас» ансамбль куандара. Икманаш, йокрокланаш жап уке.
Тиде ялыштат у ФАП-ым чоҥаш тӱҥалыт манме увер ты кундемыште илыше кажне еҥым куандарыде кертын огыл. Чоҥышо-влак кок тылзе чоло жапыште 82,5 квадрат метр кумдыкан чапле оралтым нӧлтен шынденыт. Чумыр роскот кандаш миллион чоло теҥгешке шуын. Тыште персоналын, фельдшер-акушерын, процедурный пӧлем-влак, медикаментым аралаш посна келыштарыме вер, санузел, подсобко улыт. Телым пӱртӱс газ дене ырыктат.
Наталья Михайловнан паша стажше латкандаш ийыш погына, сай специалист радамыште. Кажне еҥым сайын пала. Эрдене кандаш шагатлан погынаш тӱҥалыт да латиктылан толын шуктат. Утларакше тӱрлӧ процедурым эртараш. Диспансеризацийлан поснак кугу тӱткыш ойыралтеш. Тыште вуйлатыше вӱрым налеш, электрокардиограммым ышта, врач деке каяш компьютер гоч черетыш воза. Пеҥгыдемдыме участковый врач-терапевт график почеш медсестра дене пырля толеш. Тунам калык шукын погына.
Тиде гана ФАП-ыш диспансеризацийым эртыше пенсионерке Антонина Николаева толын пурен кайыш. Вӱрым сдатленат, анализын результатшым умылаш толын. Наталья Максимова тудлан чылажымат умылтарен колтыш, мом ышташ кӱлмым каласкалыш.
Медицине пашаеҥ йӱдымат, каныш кече годымат йодмо почеш еҥ-влаклан полшаш вашка. Но тыгайже ончычсо семын чӱчкыдын ок вашлиялт. Ынде еҥ-влак вашкеполыш машиналан эҥертат.
Наталья Максимова тыште чыла пашалан вуйын шога. Телым лумым эрыкташ полшаш ачаже Михаил Данилов толеш, кеҥежым оралте йыр шудым сола. Кунамже пелашыже Вадим полышкала. Кеҥежым йырым-йыр пеледыш кушкеш, тудым Максимова шкежак шында да ончен кушта. Икшывыже-влакат кертмышт семын полышкалат.
Райрӱдысӧ эмлымверыш врач деке каяш кеҥежым куштылго гын, телым нелылык лектеш. Райрӱдӧ воктенак верланен, но тушко телым каяш вик корно уке, лум шында, поран ӱштеш. ФАП вуйлатыше шкежат кеҥежым тиде корныш машина дене лектеш. Йыр корно чапле, асфальтым шарыман, но кугорныш лекман да вара веле Параньгашке кайыман. Еҥ-влак таксим ӱжыт але эртен кудалше машинам вучат. Но кеч-мо гынат у медицине тӧнеж калыкын илышыжым палынак куштылемден.
Снимкыште: ФАП вуйлатыше Наталья Максимова.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.