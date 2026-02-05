УВЕР ЙОГЫН

Волжскышто – ӧрыктарыше сӱрет

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 30 гана онченыт

4-5 январь йӱдым Волжск ола ӱмбалне тулмеҥге йолген.

Тиде фотом Волжск олаште илыше Александр Варламов теҥгече иктаж 23 шагат йӱдым ыштен.

– Урокым ыштен шинчымем годым окнаш ончальым да ӧрын колтышым! Тыгай мотор сӱретым нигунамат ужын омыл, сандене тудым телефонышкем фотографироватлышым! – куанен каласкала рвезе.

Фотошто ончыктымо оптический атмосферный кончышым калыкыште «тулмеҥге» маныт. Чылажат физике дене кылдалтын: йӱштӧ игече, кугу вӱдыжгылык да тул волгыдо, иктыш варнен, лач тыгай сӱретым шочыктат.

А те тыгай шотан пӱртӱс сӱретым иктаж гана ужында мо?

Маргарита ИВАНОВА. 

