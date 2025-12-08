Иктыш ушнен тыршет – лектыш лиеш

Марий Элыште кокымшо муниципал форум эртен.
Форум верысе самоуправлений орган пашаеҥ-влакым уэш поген. Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымашыж почеш мероприятийын участникше-влакым правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев саламлен.
Тыгай погынымашын тӱҥ шонымашыже – муниципал пашаеҥ-влакым иктыш ушаш, сай опытым шараш да палдараш.
2025 ийыште форумым кок этаплан шелме ыле. Августышто территориальный мер самоуправлений пашаеҥ, калык дружинник да ялласе старосто-вла погыненыт. Кокымшо этапыште муниципал реформым каҥашыме, тыгодым Россий Федерацийысе субъект-влакын опытыштым шотыш налме.
Пленарный заседанийыште Нижегородский область да Чуваш Республик гыч муниципал пашаеҥ-влак лийыныт, нуно шке кундемласе ойыртем-влак нерген каласкаленыт. Евгений Курмаев ӱшанен палемден: форумышто каҥашыме йодыш-влак республикыштына муниципал образований-влакым вияҥдымаште сай ошкылым ышташ полша. Тудо мероприятий эртыме жапыште муниципальный службо пашаеҥ-влаклан наградым кучыктен.
Сеҥымашыш шумылан да верысе самоуправлений органым вияҥдымашке надырым пыштымылан «Марий Эл Республик ончылно заслугылан» II степенян орден дене Йошкар-Ола ЗАГС-ын отдел начальникше Светлана Дудкина палемдалтын. «Марий Эл Республикысе муниципал службын сулло пашаеҥже» чап лӱмым Советский муниципал районысо тӱвыра отделым вуйлатыше Яков Ефремовлан да Марий Турек районысо Косолап ял администраций вуйлатыше Габдельбар Хамитовлан пуымо.
Марий Эл Республикын Чап грамотыж дене верласе самоуправлений орган пашаеҥ-влак: Татьяна Кудряшова (Килемар округ), Ольга Михайлова (Звенигово район), Марина Осинняя (Волжск ола), Людмила Симолкина (Курыкмарий район), Елена Ахметшина (Параньга район) палемдалтыныт. Марий Элын Тауштымашыжым Ирина Четышевалан (Марий Турек район) увертарыме.
Муниципалитетласе икмыняр пашаеҥым верысе самоуправленийым вияҥдыме Всероссийский Ассоциацийын Чап грамотыж да Тауштымашыж дене палемдыме.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж гыч налме фото.