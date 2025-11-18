Ик гектар гыч тӱҥалын

Вячеслав Смоленцев
Фермер Андрей Бабушкин «Россий ялозанлыкын сулло пашаеҥже» чап лӱмым суапле пашаж дене сулен налын.
Тыгай наградым тудлан тений Россий ялозанлык министр Оксана Лут Москваште Ялозанлык пашаеҥ-влакын профессиональный пайремыштым палемдыме годым кучыктен. Курыкмарий район Пӹнгель Парнингаш ял гыч фермер республикыштына веле огыл, ӧрдыж кундемлаштат кумдан палыме.
Озаҥ консерваторийын выпускникше шочмо ялышкыже пӧртылын. Кидышкыже баян олмеш трактор рульым кучаш кумылаҥын. 1994 ийыште Москвашке ялозанлык выставкыш миен, тушто голландец-влак дене палыме лийын. Тудлан ик гектар кумдыкыш шындаш ситыше ковышта озым росотам кушташ нӧшмым пуэныт. Икымше ийынак лектыш чапле лийын, да вес ийжылан ужалыме ковышта окса дене грузым шупшыктышо машинам налын. Ик ий гыч легковой машинам да тракторым налаш йӧн лектын. Тудо пагытыште ковышта бензин деч шергырак акан лийын.
Кызыт Андрей Аверкиевичын кумшӱдӧ гектар пасужо уло. Тудым сайын куча, жапыштыже пушкыдемда, ӱяҥда. Чылажат агрономийын йодмыж почеш шукталтеш. Чапле сорт пареҥгым, ковыштам, кешырым, йошкарушменым кушта. Озанлыкыче агрономжо-влак пареҥге урлыкашым пробиркеш кушташ тунем шуыныт. Вет урлыкашым йотэлла гыч налаш шергын шуэш. Техникыже жаплан келшыше. Чыла кид пашам – ковышта озымым, урлыкаш пареҥгым шындыме гыч тӱҥалын поген налме, левашлаште ямде сатум оптымо-ястарыме марте – чылажымат технике ӱмбаке кусарыме.
Кокшӱдӧ гектар кумдыкым вӱдыжтараш келыштарыме. Тиде пашам компьютер системе виктара. Кукшо игече годым тудо сай эҥертыш. Тидын деч посна пашаштыже квадрокоптерым кучылтеш. Кумшӱдӧ-нылшӱдӧ метр кӱкшыт гыч чылажат коеш. Кумда складлашкыже климат-контроль прибор-влакым шыҥдарыме. Тыге теле йӱштӧ годым ырыкташ йӧн уло.
Шӱдӧ гектар кумдыкым ий еда такырлан кода. Ик ийым каналтымек, тиде мланде уэш чапле лектышым пуа. Эшеже кумло еҥлан паша верым пуэн. Изи ялыште тидыже поснак чот кӱлешан. Сатужым кумда элнан чыла луклашкыже колтен шога. Пакчасаскам коклазе-влаклан ужала. А лектыш тений куандарен: пареҥгат, ковыштат чаплын шочыныт, нуным жапыштыже поген налме да аралаш пыштыме. Телым ак палынак кӱзышаш.
Снимкыште: Андрей Бабушкин – озанлыкыштыже.
Авторын фотожо.