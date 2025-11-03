Кугешнаш таратыше муро.

🎼 #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» проект Калыкын икоян кечыж вашеш у композицийым колышташ темла.
Ты гана Леонид Афанасьев ден Игорь Шаферанын «Гляжу в озёра синие»
мурыжлан возымо клипын премьерже эрта. Видеоролик Калыкын икоян кечыжлан пӧлеклалтеш да Юл кундем федеральный округын ик эн сылне верлаж дене палымым ышта.
💬Юл кундем федеральный округышто Россий президентын полномочный представительже Игорь Комаров:
– Тиде композиций Юл кундемыште илыше калык-влакын поян тӱвыраштым да пӱртӱс поянлыкнам ончыкта. Тиде шкешотан музыкальный путешествий кумылым нӧлта да калык-влакым иквереш ушаш полша, Шочмо элна верч кугешныме кумылым луктеш. Ты муро элнан молын деч ойыртемалтмыжым да шкешотан улмыжым, калык-влакын келшен илымыжым, тӱвыран поянлыкшым почын ончыкта.
«Гляжу в озёра синие» мурым у семын возымо тыглай композиций огыл, а руш калыкын чонжым почын ончыктышо символ семын лийын. Клипым Юл кундем федеральный округын 14 регионыштыжо сниматленыт.
Тушто Нижний Новгородысо Кремльым, Пермь кундемын чодыражым, Ижевск олан уремлажым, Йошкар Оласе Изи Какшан эҥерысе набережныйым, молымат ужаш лиеш.
«Гляжу в озёра синие» композицийым мураш гына тӱҥалше ден кумдан палыме мурызо-шамыч йоҥгалтарат. Нунын коклаште Марий Элын артистше-шамычат улыт. Тиде М.Шкетан лӱмеш Марий кугыжаныш драме театрын артистше Иван Соловьев ден Марина Воронцова, тыгак тромбон дене шоктышо Даниил Ветлужских.
💬– Проектын вуйлатышыже Тимур Ведерников дене пашам ыштыме моткоч сай шарнымашым коден. Тудын профессионализмже да шинчалан койдымо деталь-влаклан тӱткышым ойырымыжо пагалымашым луктыт. Эн ончыч ме Иван Соловьев дене студийыште пашам ыштенна, а варажым Йошкар-Оласе набережныйыште клипым войзенна. Российыште тыгай проект-влакын илышыш шыҥдаралтмышт, а республикышкына уста еҥ-влакын толмышт куандара. Тыгайже шукырак да чӱчкыдынрак лийже ыле, – каласен Марина Воронцова.
💬– Шижалтеш, проектын командыже чыла пашам чоным пыштен шукта. Нунын профессионализмышт, сылнын келыштарые семыштат мыланна тыршен ышташ кумылым луктыныт. Тиде самырык тукымлан шыҥдараш кӱлшӧ произведений-влак улыт, – проектыш ушнымыж дене палдарен Иван Соловьёв.
Мурым тиде ссылке дене ончен кертыда: https://vkvideo.ru/video-157836162_456239683?list=d8bcdf49526839bf0e&t=58s
