Вӱдыжгӧ игече чаракла
Марий Элыште 52,1 тӱжем гектарыште, але ӱдымӧ кумдыкын 37 процентыштыже, шурным поген налме.
Ялозанлык да кочкыш сату министерстве гыч пурышо увер почеш, арня тӱҥалтышлан республикысе районлаште идымвечылашке 165 тӱжем тонн угинде пурен. Уржа-сорла тургымышто Звенигово, Морко, У Торъял район-влак ойыртемалтыт. Тыште шурным 60-45 процент гыч поген налыныт. Советский район почеш кодеш, 20 процентыште шийме. Пашам уштарен колташ чӱчкыдын толшо йӱр чаракым ышта.
Кажне гектарлан шотлымаште кокла лектыш – 32 центнер. Ӱмаште тиде жапланак 27 центнер лийын. Эн сай лектыш Медведево районышто, гектарлан шотлымаште 46 центнерым пога, Оршанке район – 42 центнерым. Эн изи лектыш Параньга ден Марий Турек районлаште – 25-26 центнер дене шийыт.
Кокияш шурным тений 41,9 тӱжем гектарыш ӱден кодыман гын, 8,8 тӱжем гектарыш вераҥдыме, планым 21 процентлан темыме.
Озанлык-влак кургым умбакыже ямдылат. Шудым шапашлыме планым 106 процентлан темыме, сенажым – 95, силосым – 58 процентлан.