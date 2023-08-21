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Марий Элыште – Запорожье кундем гыч туныктышо-влак

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 28 гана онченыт

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын тӱҥалтышыж почеш, тений 20 август гыч республикыштына Запорожье область Куйбышев районысо тунемме верла гыч туныктышо-влаклан образовательный тур эрта.

Программым «Россий Минпросвещенийын школжо» проект дене келшышын ямдылыме. Тудын тӱҥ шонымашыже – туныктышо-влакым мемнан регионысо общеобразовательный организаций-шамычын паша опытышт дене, ола ден ялласе школлам виктарыме йӧн дене палдараш, тунемме вер-влакын вияҥме стратегийыштым ончыкташ, педагог-влакын коллективышт дене палымым ышташ.

21 августышто Запорожье область гыч толшо делегаций Бауман лицейыште, Медведево районысо школлаште лийыныт.

Уна-влакым тунемме верла дене веле огыл палдарат, тыгак программыште культур мероприятий-шамыч улыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме

 

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