Марий Элыште – Запорожье кундем гыч туныктышо-влак

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын тӱҥалтышыж почеш, тений 20 август гыч республикыштына Запорожье область Куйбышев районысо тунемме верла гыч туныктышо-влаклан образовательный тур эрта.
Программым «Россий Минпросвещенийын школжо» проект дене келшышын ямдылыме. Тудын тӱҥ шонымашыже – туныктышо-влакым мемнан регионысо общеобразовательный организаций-шамычын паша опытышт дене, ола ден ялласе школлам виктарыме йӧн дене палдараш, тунемме вер-влакын вияҥме стратегийыштым ончыкташ, педагог-влакын коллективышт дене палымым ышташ.
21 августышто Запорожье область гыч толшо делегаций Бауман лицейыште, Медведево районысо школлаште лийыныт.
Уна-влакым тунемме верла дене веле огыл палдарат, тыгак программыште культур мероприятий-шамыч улыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме