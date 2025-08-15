Марий мӱйым тамлыза!

2025 ий 14 гыч 24 август марте Москваште ВДНХ-ште «Вкусы России» кочкыш продукт региональный бренд-влак гастрономический фестиваль эрта.
Фестивальым Россий Ялозанлык министерстве организоватлен. Тушко элысе 70 утла регион-влак шке сатуштым конденыт. Нунын коклаште «Марий отар» марий мӱй брендат уло.
Программыште – кочкышым ямдылыме да ӱзгарым ыштыме шотышто мастер-класс-влак, элнан тӱрлӧ луклаж гыч толшо артист-шамычын выступленийышт. Тышке толшо кажне еҥ национальный кочкыш-влакын ойыртемышт, тыгак нуным ямдылыше-влак дене палыме лийын кертеш.