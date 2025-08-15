УВЕР ЙОГЫН

Марий мӱйым тамлыза!

Вячеслав Смоленцев Comment(0) Материалым 26 гана онченыт

2025 ий 14 гыч 24 август марте Москваште ВДНХ-ште «Вкусы России» кочкыш продукт региональный бренд-влак гастрономический фестиваль эрта.

Фестивальым Россий Ялозанлык министерстве организоватлен. Тушко элысе 70 утла регион-влак шке сатуштым конденыт. Нунын коклаште «Марий отар» марий мӱй брендат уло.

Программыште – кочкышым ямдылыме да ӱзгарым ыштыме шотышто  мастер-класс-влак, элнан тӱрлӧ луклаж гыч толшо артист-шамычын выступленийышт. Тышке толшо кажне еҥ национальный кочкыш-влакын ойыртемышт, тыгак нуным ямдылыше-влак дене палыме лийын кертеш.

 

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МЕР ИЛЫШ УВЕР ЙОГЫН

Пырля виктарыман Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влак паша шотышто министрын алмаштыже Игорь Садовинын вуйлатымыж почеш министерстве пеленысе религиозный лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
нацпроект ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Ассоциацийым вуйлатыше – МарГУ-н ректоржо

  Финн-угор университет-влакын ассоциацийыштын председательжылан Марий кугыжаныш университетын ректоржо Михаил Швецовым сайленыт. Ушештарена, организаций шке пашажым 17 ий ончыч лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН ШИНЧЫМАШ КУГОРНЫШТО

Самырык туныктышо-влаклан

Марий Элыште кыдалаш профессионал образований системыште пашам ыштыше самырык педагог-влаклан республик кӱкшытан «Ужар фиеста» XVI фестиваль лийын. Тений тудо лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий