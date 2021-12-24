Жителей Республики Марий Эл пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»

Жителей Республики Марий Эл пригласили присоединиться к всероссийской акции. Московский Музей Победы запустил песенный флешмоб и предложил вспомнить легендарную песню «Синий платочек». Записать легендарную композицию могут профессиональные исполнители и любители, солисты и участники хоровых коллективов, люди всех возрастов. Исполнить ее можно дома, на природе или на фоне городских достопримечательностей. Организаторы надеются, что в своих роликах участники задействуют и «главного героя» шлягера — синий платочек.

«Флешмоб приурочен к 125-летию со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова. Песня «Синий платочек» была особенно любима прославленным полководцем, она вошла в альбом «Прощание славянки. Любимые песни маршала Жукова», — отмечают в пресс-службе Музея Победы.

Лирическая композиция, написанная еще до войны, приобрела всенародную любовь в годы Великой Отечественной. Ее пели в солдатских окопах и землянках, в короткие минуты отдыха. Существовали десятки вариантов текста, но самым известным стал «Синий платочек», с которым выступала Клавдия Шульженко.

Загрузить ролики с исполнением песни нужно до 28 декабря 2021 года через специальную форму на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/form/siniy-platochek/, а также выложить с хэштегами СинийПлаточекФлешмоб #МузейПобеды #МаршалЖуков в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Продолжительность видео – не более 60 секунд, записи должны отвечать тематике флешмоба.

Лучшие ролики выберут интернет-пользователи во время онлайн-голосования, которое пройдет с 1 по 12 января 2022 года. Их авторы смогут принять участие в бесплатной zoom-экскурсии по масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Самые яркие, креативные, душевные и запоминающиеся записи войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и соцсетях Музея Победы в старый Новый год — 13 января 2022.

Более подробная информация на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/playbill/events/vserossiyskiy-pesennyy-fleshmob-siniy-platochek/