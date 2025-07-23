24 гыч 20 сеҥыше!

Йошкар-Олаште «Диво России» XII всероссийский турист кино(видео)презентаций фестивальын полуфиналже эртен.
Марий Эл деч тушто 24 видеофильм темлалтын, тӱрлӧ номинацийыште 20 призовой верым сеҥен налме. Кажне ролик Марий кундемнан тӱвыра поянлыкше, мотор пӱртусшӧ, уста да пашаче калыкше нерген палдара.
Икымше верыш лекше проект-влак:
«Российысе ола-влак – регионысо рӱдӧ-влак» номинацийыште – «Йошкар-Ола – Театральный»;
«Тӱвыра да палдарыше туризм» номинацийыште – «Марий-влакын йӱла шӱртыжӧ»;
«Событийный туризм» ужашыште – «Пагален ӱжына йӱдвел коштмашке да куржталмашке»;
«Кажныжлан ушнаш йӧнан да социальный туризм» номинацийыште – «Кок сезон» кажнылан ушнаш йӧнан кудалыштме туризм»);
«Промышленный туризм» номинацийыште – «Йомак оласе модыш фабрикыш путешествий»;
«Модыш кино» номинацийыште – «Шереметьев замок – чыла вере юзо шӱлыш»;
«Эн сай телевизионный репортаж» номинацийыште – «Йошкин КотоХод» скандинав (йӱдвел) коштмаш» репортаж;
Туризм нерген эн сай ролик – «Козьмодемьянск ола»;
Эн сай видеопрезентаций – «Шке кид дене – пырыс-влак дене пырля Йошкам».
Тӱҥ награде-влак деч посна участник-влак куд кокымшо да вич кумшо верым сеҥен налыныт.
Фотом «Туризм в Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме.