Кучен ончашат лиеш

Идалык мучаш марте Йошкар-Оласе тӱҥ архитектур оралте-влакын кид дене кучен ончаш лийше (тактильный) макетыштым ямдылен вераҥдат.
Латунь гыч велыме тыгай макетым Благовещений соборлан, Э.Сапаев лӱмеш академический кугыжаныш опер да балет театрлан, Троицкий черкылан да республикысе Курчак театрлан ыштат. Кажне макет воктеке текстым возыман табличкым да QR-кодым келыштарат. Код Йошкар-Оласе турист-увер рӱдерын сайтышкыже луктеш. Табличкысе текстым Брайлльын шрифтше денат возымо лиеш.
Снимкыште: Благовещений собор.
Светлана Носован фотожо.