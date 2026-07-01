Туризм

Кучен ончашат лиеш

Светлана Носова Комментарий Материалым 39 гана онченыт

Идалык мучаш марте Йошкар-Оласе тӱҥ архитектур оралте-влакын кид дене кучен ончаш лийше (тактильный) макетыштым ямдылен вераҥдат.   

Латунь гыч велыме тыгай макетым Благовещений соборлан, Э.Сапаев лӱмеш академический кугыжаныш опер да балет театрлан, Троицкий черкылан да республикысе Курчак театрлан ыштат. Кажне макет воктеке текстым возыман  табличкым да QR-кодым келыштарат. Код Йошкар-Оласе турист-увер рӱдерын сайтышкыже луктеш. Табличкысе текстым Брайлльын шрифтше денат возымо лиеш.

Снимкыште: Благовещений собор.

Светлана Носован фотожо.

Лудаш темлена:
Туризм

Йӱштӧ Кугыза шун гычат лиеш…

Марий Йӱштӧ Кугызан илемышкыже толмеке, ынде тушто шун гыч ненчыме марий шӱлышан тӱрлӧ сувенирымат налын каяш лиеш. А нуно лудаш…
КРАЕВЕДЕНИЙ Туризм

Йӱштӧ Кугызана фестивальыш ушна

20-21 февральыште Шернур районысо Кукнур кундемыште илыше марий Йӱштӧ Кугызана шке полышкалышыже-влак дене Чуваш Республикысе «Ясна» этнокомлексыште национальный Йӱштӧ лудаш…
Туризм

Марий Эл верч йӱкдам ида чамане

ВДНХ-ште эртыше «Россий» тӱнямбал ончер-форумышто эн сай стендым ойырат. Марий Эл верч республикыште илыше-влакым веле огыл йӱклаш йодыт. Тидлан лудаш…

Добавить комментарий