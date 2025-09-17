МЕДИЦИНЕ

Ӱдырамаш-влаклан – посна тӱткышым

Советский районысо рӱдӧ больницыште ӱдырамаш консультаций пашам ышташ тӱҥалын.

Медицине тӧнежым «Еш» национальный проектын «Ава улмым да йоча пагытым аралымаш» регионысо проектшым илышыш пуртымо кышкарыште уэмдыме.

– «Еш» нацпроектын тӱҥ задачыже-влак кокла гыч иктыже – Российысе ӱдырамаш-шамычлан, ты шотыштак яллаште, ола шотан посёлкылаште да изи олалаште илыше-влаклан, медицине полышым саемдаш, – районысо больницыш мийымыж годым манын регионын тазалык аралтыш министрже Владимир Гладнев. – Марий Элыште ӱдырамаш консультаций-влак Звенигово районысо рӱдӧ больницын Красногорский врачебный амбулаторийыштыже, Советский, Марий Турек, Шернур да Морко районысо рӱдӧ больницылаште уэмдалтыт. Ужам, тыште ӱдырамаш-шамычын тазалыкыштым тергаш да эскераш шуко сай йӧным ыштыме. Чыла тиде аза шочмо чотым кугемдашат полша манын ӱшанем.

Советский вел ӱдырамаш-шамычлан медицине полыш ынде кугу кӱкшытыштӧ ышталтеш: тӧнежым капитально олмыктымо деч посна эше кабинетлашке кызытсе оборудований-влакым шындыме.

– Ӱдырамаш консультацийым уэмдаш федерал ден республик бюджетла гыч 21 миллион наре теҥгем ойыреныт. Тиде суммо гыч эше 52  медицине оборудованийым налынна! Поснак «Уникос-02» кардиологический фетальный мониторым палемдымем шуэш. Тудым Российыште ямдылен лукмо, но характеристикыж дене йотэлысе аналог деч куатлырак: ава ден мӱшкырыштӧ вияҥше азан физиологический показательыштым пеш раш ончыкта, – палемда Советский районысо больницын тӱҥ врачшын пашажым шуктышо Алексей Казаков. – Районышто 26 тӱжем еҥ ила, нунын коклаште – 14 тӱжем ӱдырамаш. Кызыт 57 ӱдырамашым мӱшкыран улмо шотышто учётыш налынна. Ончыкыжым тиде чот кугемын толеш манын, моткоч ӱшанена.

«Ава улмым да йоча пагытым аралымаш» проектын кышкарыштыже 2025-2027 ийлаште чылаже 534 миллион теҥгелан тӱрлӧ пашам шукташ палемдыме.

Маргарита ИВАНОВА

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.

 

 

 

 

