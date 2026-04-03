УВЕР ЙОГЫН

Жапыштыже да ситышын

Юрий Исаков Комментарий Материалым 53 гана онченыт

Сезон вашеш

У сезон тӱҥалме вашеш республикысе подряд организаций-влак асфальт-бетон вартышым ыштышаш материалым шапашлен ситараш шонат.

Корным олмыктымо пашам жапыштыже тӱҥалшашлан кӱлешан материал теле гычак ямдылалтеш. Тачысе кечылан 117 тӱжем утла тонн тыгыде кӱм шапашлыме, тидыже палемдыме кугытын 85 процентше лиеш. Республикысе корнылашке шараш кучылталтше тыгай пеҥгыде материалым тӱҥ шотышто Урал да Пермь кундемла гыч кондат. Подряд организаций-влак тиде пашам кӱлын ончат да шке ончылнышт шогышо задачым шот дене шуктат.

Материалым шапашлыме дене пырляк асфальт-бетоным ыштыше заводлам  пашалан ямдылат. Нуно апрель мучаште – май тӱҥалтыште пашаш колталтыт.

У корно сезон вашеш ӱшан дене ойлаш лиеш: тушко ушнышо чыла предприятий пашам жапыштыже тӱҥалеш да олмыктымо сомыллан кӱлын пижеш, ойлат «Марийскавтодор» ГКУ-што.

Юрий Исаков.

Снимкыште: кӱлешан материал ток ямдылалтеш.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

Добавить комментарий