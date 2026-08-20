Каҥаш
Жап йодмылан келшышын
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев республикыштына права шукталтмым эскерыме шотышто координационный совещанийым эртарен.
Тушто экстремизм ваштареш шогымо кужу жаплык паша кузе шукталтмым лончылымо.
«Таче правам аралыше ведомстве да чыла кӱкшытан кучем органла дене ты шотышто шуко ышталтеш. Национальный диаспор, мер да религий организаций-влакын представительышт дене кыл уло. Тиде пашам умбакыже шуяш да, кушто кӱлеш, тушто жапын йодмашыжлан да Россий президентын шындыме задачыжлан келшышын вияҥден толаш кӱлеш», – палемден Юрий Зайцев.
Тыгак федерал ден регионал проектлам илышыш пуртен толмаште правам пудыртымо ваштареш мо ышталтмым каҥашыме. Республик вуйлатышын ойлымыж почеш, нине проект-влак регионлан социальный да экономике велым вияҥашыже полшат, вет нуно у объектлам чоҥымо да кундемлам тӱзатыме дене кылдалтыныт.
«Марий Элыште илыше-влаклан у йочасад, поликлинике, школ, корно, тӱзатыме кумдык-влак ышталтыт. Кажне теҥге пайдалын кучылталтшаш. Мемнан дене регионышто федерал ден регионал проект-влак шукталтмым пеҥгыде контрольыш налме. Ты пашалан умбакыжат тӱткышым ойыраш тӱҥалына», – каласен Юрий Зайцев.
Тудо правам аралыше да тергыше орган-влаклан проект-влак шукталтмым терген шогымыштлан да пеҥгыдын йодмыштлан тауштен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: координационный совещанийыште каҥашымаш.
Денис Речкинын фотожо.