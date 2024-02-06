Промышленностьлан – полыш

Козьмодемьянскыш мийышыжла, Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев тусо промышленный предприятийлаште лийын.

Эн ончыч «Потенциал» ООО-н производство цехлажым ончал савырнен. Ты завод «Систем Электрик» компаний-влак тӱшкаш пура. Россий Федерацийыште лукмо электроустановко изделий гыч 35 процентше тыште ямдылалтеш. Организаций шке продукцийжым Россий мучко веле огыл, тыгак СНГ да келшен илыше моло эллашке колтен шога.

«Потенциал» ООО проектироватлыме да продукцийым лукмо чумыр пашам шке вий дене шуктен шога. Тудо производствым кумдаҥдаш шона. 2024-2025 ийлаште тидлан 1,0 миллиард теҥгем инвестироватлаш палемдалтеш.

Юрий Зайцев тыгак «Копир» завод» АО-шко пурен лектын. Завод авиаций, ракете да сандалык, мландымбал да теҥыз техникылан, приборым ямдылымаш да моло отрасльлан электросоединительым ямдыла. Тудо Россий обороно промышленность системыште кӱлешан ужашлан шотлалтеш.

Республик вуйлатыше палемден: промышленный комплекс предприятий-влаклан полшымаш регион кучемын пашаштыже ик эн кӱлешанлан шотлалтеш. Марий Элым социальный да экономике велым вияҥдыме индивидуальный программе дене келшышын, 2024 ийыште Промышленностьым вияҥдыме фонд гоч 9 инвестиций проект деч шагал огыллан полшаш да тидлан 212 миллион утла теҥгем колташ палемдалтеш.

Паша дене коштын савырныме деч вара Марий Эл вуйлатыше совещанийым эртарен. Тушто илыме вер ден коммунал озанлык, образований объектлам олмыктымо, промышленностьым да туризмым вияҥдыме йодышлам каҥашыме.

Марий Эл Республикым вуйлатышын администрацийжын информаций паша пӧлкажын уверже негызеш Ю.ИСАКОВ ямдылен