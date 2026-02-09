Участкет яра кия?

Марий Элыште яра кийыше мланде участкын пӱрымашыжым рашемдаш тӱҥалыт.
Ялозанлык да кочкыш сату министерствыш Йошкар-Ола да Медведево районысо погым виктарыме шотышто комитетын, республикысе Росреестр управленийын, Российысе садовод-влак ушемын региональный отделенийжын еҥже-влак, верласе садоводческий товариществе-шамычын председательышт погыненыт.
Вашлиймашын амалже кугу лийын: 2025 ий 1 сентябрь гыч Россий Федераций правительствын пеҥгыдемдыме у правил-влак илышыш шыҥдаралтыт. Правил почеш мланде участкым кучылталтдымылан шотлымо ойыртем-влакым пеҥгыдемдыме. Ты шотышто теве мом каласыман: участкыште пушеҥге, вондер але шӱкшудо палемдыме деч кӱшкырак кушкын шогалыныт гын, тыгай кумдыкым кудалтымылан (але кучылталтдымылан) шотлат.
Йошкар-Ола ден Медведево районысо коммерческий огыл садлаште кызыт мом ыштыман? Тиде йодышым поснак тӱткын каҥашыме. Кудалтен кодымо участке пожар шотышто лӱдыкшым луктеш, шӱкшудо, коля пошымо пошкудын мландыжын качествыжым волта.
Тыге кутырен келшыме: чыла структурым пашашке ушаш. Ынде йодышым посна огыл, тӱшкан рашемдаш тӱҥалыт. Тыглай садоводлан тидыже мом пуа? Тӱҥ шонымаш – участкым поген налаш огыл, а тудым кӱлеш семын кучылташ кумылаҥдаш. Тендан участкыштыда чылажат шот дене шукталтеш гын, тугеже тургыжланаш нимолан.
Чаманен каласыман: кызыт яллаштат яра кийыше пакча ятыр. Ты шотыштат могай-гынат вашталтыш лийшаш.
