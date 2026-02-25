«Здравствуйте!», «Поро кече!», «Салам!»…

Марий кугыжаныш университетыште «LINGVA-территория» фестиваль эртен. Ӱдыр-рвезе-влак сцене гыч шочмо йылмышт дене кугешнен-куанен саламлалтыныт, шочмо кундемыштын тистыштым кӱшкӧ пеҥгыдын нӧлталыныт.
Марий кугыжаныш университетыште Марий тӱвыра рӱдерын 13-шо гана эртарыме мероприятийже республикыштына илыше тӱрлӧ калыкын шочшыштым иквереш чумырен да кугу пайремыш савырнен. Тенийысе фестивальыште тӱнямбалсе коло утла калыкын йылмыж дене мастер-класс ончыкталтын! Тидланже ӧрман огыл, вет таче Марий Элыште 50 наре тӱрлӧ калык ила. Кажныжын – шке йылмыже, тӱвыра да йӱла ойыртемже. А ушат калык-влакым пырляшке – Россий, руш йылме да тӱвыра. Ик кугу ешыште илыше калык-влак икте-весым пагалат гын веле тудо пеҥгыде да икоян лиеш. Тидым фестивальым торжественно почмо годым Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательжын алмаштышыже, «Российысе калык-влакын ассамблейышт» общероссийский мер-кугыжаныш организацийын регионысо пӧлкажын председательже Лариса Яковлева, Марий Эл тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министрын алмаштышыже Михаил Матвеев, Марий кугыжаныш университетын ректоржо Михаил Швецов палемден каласеныт.
– Ме пиалан улына: тӱняште эн поян элыште илена. Россий ваштареш улшо-влак поянлыкналан пӱртӱс ресурсым шотлат гын, вет тӱҥ поянлыкнаже шуко национальностян калыкна, – каласен Михаил Матвеев.
Михаил Швецовын палемдымыж почеш, кызыт университетыште Россий Федерацийын 72 субъектше да 50 утла эл гыч 100 утла тӱрлӧ калыкын шочшыжо тунемеш.
Фестивальым почмо деч вара республикысе Марий, Руш да Татар тӱвыра рӱдер-влакын пашаеҥышт йылме, йӱла да тӱвыра дене палдареныт. Марий тӱвыра рӱдер ӱдыр муро да тошто арвер-влак дене палымым ыштен, вынерым куымо йӱлам мастарын почын ончыктен.
Тидын деч вара мастер-класс-влак лийыныт. Участник-влак – Марий кугыжаныш университетын студентше-шамыч – шочмо йылмышт, тӱвырашт да йӱлашт дене палдареныт, шке калыкышт нерген уло кумылын каласкаленыт.
Фестиваль Шочмо йылмын тӱнямбал кечыже вашеш, тыгак Тӱп калык-влакын йылмыштлан пӧлеклалтше тӱнямбал пайремлан лу ий теммым да Российысе калык-влак икоян улмо идалыкым палемдыме кышкарыште эртен.
Г.Кожевникова
Михаил Скобелевын фотожо