Юрино гыч – Чыкмаш

Юринысе Шереметьев замок гыч Козьмодемьянскыш ынде Юл эҥерыште у вӱд маршрут почылтын.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымашыже да «Водолёт» скоростной судоходствым вияҥдыше компаний» ООО-н директоржо Н.Итальянцевын полшымыжлан кӧра ты событий илышыш шыҥдаралтын. «Добрый» лӱман теплоход дене республикыште илыше-влак Юрино посёлко гыч Козьмодемьянскыш вӱд дене логал кертыт. Икымше рейс Юрино гыч эрдене 7 шагатат 30 минутышто лиеш, а мӧҥгеш – 9 шагатлан.
Юрино гыч моло рейсын жапше – 10.30, 13.30,15.00, 16.30, Чыкма гыч – 12.00,15.00,18.00.
Куд ияш марте йоча-влак билетлан оксам огыт тӱлӧ гын, 6 гыч 18 ияш марте икшыве-шамычлан акше – 300 теҥге; Юрино ден Козьмодемьянскыште илыше пропискан кугыеҥ-влаклан – 400 теҥге; Шереметьев замокышто уна семын илышылан – 400 теҥге; кугу ийготан тыглай гражданинлан – 700 теҥге; икшыве да пенсионер-влаклан – 50 теҥге; медицине пашаеҥлан – яра. Теплоход дене кайымылан наличный оксам тӱлыман.
Икымше рейс 30 августышто лийын. Тудым Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже, тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов да Козьмодемьянск олан мэрже Михал Козлов вашлийыныт.
Фотом Козьмодемьянск ола администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме.