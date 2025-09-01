МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Юрино гыч – Чыкмаш

Светлана Носова Comment(0) Материалым 38 гана онченыт

Юринысе Шереметьев замок гыч Козьмодемьянскыш ынде Юл эҥерыште у вӱд маршрут почылтын.

 Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымашыже да «Водолёт» скоростной судоходствым вияҥдыше компаний» ООО-н директоржо Н.Итальянцевын полшымыжлан кӧра ты событий илышыш шыҥдаралтын.  «Добрый» лӱман теплоход дене республикыште илыше-влак Юрино посёлко гыч Козьмодемьянскыш вӱд дене логал кертыт. Икымше рейс Юрино гыч эрдене 7 шагатат 30 минутышто лиеш, а мӧҥгеш  – 9 шагатлан.

Юрино гыч моло рейсын жапше – 10.30, 13.30,15.00, 16.30, Чыкма гыч  – 12.00,15.00,18.00.

Куд ияш марте йоча-влак билетлан оксам огыт тӱлӧ гын, 6 гыч 18 ияш марте икшыве-шамычлан акше – 300 теҥге; Юрино ден Козьмодемьянскыште илыше пропискан кугыеҥ-влаклан – 400 теҥге; Шереметьев замокышто уна семын илышылан  – 400 теҥге; кугу ийготан тыглай гражданинлан  – 700 теҥге; икшыве да пенсионер-влаклан – 50 теҥге; медицине пашаеҥлан – яра. Теплоход дене кайымылан наличный оксам тӱлыман.

Икымше рейс 30 августышто лийын. Тудым Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже, тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов да Козьмодемьянск олан мэрже Михал Козлов вашлийыныт.

Фотом Козьмодемьянск ола администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме. 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кандашымше гана

19-21 сентябрьыште Йошкр-Олаште событийный туризм шотышто Russian Event Awards XIII тӱнямбал премийын Юл кундемысе окружной финалже эрташ тӱҥалеш. Тушко лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Тӱнямбал кӱкшытыш лектына…

KravtGroup Российысе  унагудо оператор да девелпер Йошкар-Олаште кызытсе жаплан келшыше 120 номеран бизнес-отельым нӧлташ тӱҥалеш. Тидын нерген Марий Эл лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Уло мо дене кугешнаш!

Мо мо, а пӱртӱс шотышто Юмо мемнам куандарак. Ме шкежат тудым арален да тӱзатен толына. Таклан огыл тачысе кечылан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий