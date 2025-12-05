ЭКОЛОГИЙ

Юлым веле огыл тазаҥдарат

Светлана Носова Комментарий Материалым 46 гана онченыт

Россий Федераций правительствыште Марий Элыште эрыктыше сооружений-влакым уэмден олмыктымо да чоҥымо йодыш шотышто совещаний эртен.

 Тушто регион вуйлатыше Юрий Зайцев лийын. РФ правительстве председательын алмаштышыже Дмитрий Патрушев заседанийым эртарен. «Оздоровление Волги» федерал проект кышкарыште 2019 ий гыч Йошкар-Ола ден Козьмодемьянск олалаште, тыгак Марий Турек, Параньга ден Килемар районлаште куд эрыктыше сооруженийым уэмден олмыктымо паша каен.

Совещанийыште нине чоҥымо объект-влакым пашаш колтен модернизироватлыме, кӱлеш оборудований дене пойдарыме йодышлан кугу тӱткышым ойыреныт.

Кызыт Козьмодемьянскыште промышленный абонент-шамычлан локальный эрыктыше сооружений-влакым келыштарыме шотышто паша вийым налын. Тидлан кӧра нунын пашаштым нормативный параметр марте шукташ йӧн лектеш. Дмитрий Патрушев Россий Промышленность да сатулымаш министерствылан ты йодышым шотыш кондаш шӱден.

Тидын деч посна совещанийыште Йошкар-Олаште эрыктыше сооружений-влакым шотыш кондымо пашан кокымшо этапшым илышыш шыҥдарыме дене кылдалтше йодыш-влакым каҥашеныт. Тудым «Инфраструктура для жизни» нацпроект кышкарыште шуктат. Российысе Чоҥымаш да илыме-коммунальный озанлык министерстве тудлан вуйын шогаш тӱҥалеш.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.

 

