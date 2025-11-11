Ятырлан куштылемда

Йот элысе граждан-влаклан СНИЛС-ым налме сомылым куштылемден кертыт.
Тидыже нунылан обслуживатлыше рӱдерыш ик гана мийыме годымак сим-картым оформитлаш кӱлшӧ чыла пашам ышташ йӧным пуа.
Минцифре тыгай вашталтышым пуртен:
— обслуживатлыше рӱдер-влак ЕСИА полшымо дене СНИЛС-ым налме годым йот элысе граждан-шамыч нерген уверым Социальный фондыш колтат. Варажым документым (СНИЛС-ым) Госуслугышто учётный записьым пеҥгыдемдыме годым кучылтыт.
Могай вашталтыш лиеш:
— йот элысе граждан-влаклан СНИЛС-ым оформитлыме, тудын нерген сведенийым тӱрлӧ увер системыш пуымо жап кӱчыкемеш.
— СНИЛС-ым оформитлаш, Госуслугышто учётный записьым пеҥгыдемдаш, сим-картым налме годым биометрийым регистрироватлаш ик гана мийыме годымак ыштен шукташ лиеш.
Ушештарена, тений 1-ше январь гыч йот элысе граждан-влаклан сим-картым налме радам утларак пеҥгыде лийын. Связь договорым ышташ манын, нунылан СНИЛС-ым налман, Госуслугышто учётный записьым пеҥгыдемдыман, биометрийым регистрироватлыман, телефонын IMEI-жым увертарыман.
Фотом freepik.com сайт гыч налме.