Ятырлан куштылемда

Йот элысе граждан-влаклан СНИЛС-ым налме сомылым куштылемден кертыт.

 

Тидыже нунылан обслуживатлыше рӱдерыш ик гана мийыме годымак сим-картым оформитлаш кӱлшӧ чыла пашам ышташ йӧным пуа.

Минцифре тыгай вашталтышым пуртен:

 

— обслуживатлыше рӱдер-влак ЕСИА полшымо дене СНИЛС-ым налме годым йот элысе граждан-шамыч нерген уверым Социальный фондыш колтат. Варажым документым (СНИЛС-ым) Госуслугышто учётный записьым пеҥгыдемдыме годым кучылтыт.

 

Могай вашталтыш лиеш:

— йот элысе граждан-влаклан СНИЛС-ым оформитлыме, тудын нерген сведенийым тӱрлӧ увер системыш пуымо жап кӱчыкемеш.

— СНИЛС-ым оформитлаш, Госуслугышто учётный записьым пеҥгыдемдаш, сим-картым налме годым биометрийым регистрироватлаш ик гана мийыме годымак ыштен шукташ лиеш.

Ушештарена, тений 1-ше январь гыч  йот элысе граждан-влаклан  сим-картым налме радам утларак пеҥгыде лийын. Связь договорым ышташ манын, нунылан СНИЛС-ым налман, Госуслугышто учётный записьым пеҥгыдемдыман, биометрийым регистрироватлыман, телефонын IMEI-жым увертарыман.

Фотом freepik.com сайт гыч налме.

ЭКОНОМИКЕ

