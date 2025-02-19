Яра да черет деч посна

Специальный военный операцийым эртарыме кумдык гыч пӧртылшӧ военнослужащий тазалыкшым кушто да кузе пеҥгыдемден кертеш?
СВО-н участникше-шамычым Марий Элысе чыла медицине организацийыште черет деч посна обслуживатлат.
Республикысе медицине организаций-влак шке поликлиникысе врачын палемдымыже да колтымыж почеш реабилитацийым черет деч посна да тичмашнек эртарат.
Специальный военный операцийым эртарыме кумдык гыч пӧртылшӧ военнослужащийын реабилитацийже дене кылдалтше чыла йодышым 112 номеран шокшо линийыш йыҥгыртен рашемдаш лиеш.
Реабилитацийым стационарыште эртарат:
— Йошкар-Оласе городской больнице;
— 1-ше №-ан медсанчасть;
— Волжск оласе рӱдӧ больнице;
— Шернур районысо рӱдӧ больнице;
— Звенигово районысо рӱдӧ больнице.
Реабилитацийым амбулаторийыште эртарат:
— 1-ше №-ан медсанчасть;
— Йошкар-Оласе 1-ше №-ан поликлинике;
— Звенигово районысо рӱдӧ больнице.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо