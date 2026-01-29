Тургыжландарыше сӱретат вашлиялтеш

Регион вуйлатыше Юрий Зайцев республикысе МВД-н коллегийжын заседанийыштыже лийын.
Идалыкысе пашаштым иктешлышыжла, тудо палемден:
– Полиций пашаеҥ-влакын тыршымыштлан кӧра республикыште чрезвычайный ситуаций, санкционироватлыдыме тӱшка протест акций ден порядкым пудыртымаш вашлиялтын огытыл. Криминал паша лийын кертме эскералтеш, этноконфессиональный сферыште ситуаций келшыше. Тидыже мемнан шуко тӱрлӧ калык илыме регионлан поснак кӱлешан.
2025 ийыште регистрироватлыме преступленийын чотшо 14,6 процентлан шагалемын, неле преступлений – 11,1 процентлан. Россий Федерацийын кундемлаж гыч наркотикым кондымо 15 «корным» петырыме.
Ӱмаште 342 мер-политике, тӱвыра, моло тӱшка мероприятийлам эртарыме годым порядкым да лӱдыкшыдымылыкым эскерыме.
Заседанийыште Юрий Зайцев улшо неле йодыш-влакланат тӱткышым ойырен. Тиде, эн ончычак, экономический лӱдыкшыдымылыкым ыштымаш, тыгодымак кугыжаныш обороно заказ ден нацпроект-влаклан ойыралтше бюджет оксам аралымаш, мошенничестве дене кучедалмаш. Корнылаште аварий лийме сӱретат кызытеш тургыжландарышак кодеш.
– Полиций пашаеҥ-влакын посна категорийыштлан тылзе еда оксам ешарен тӱлаш темлымынам сайлан шотлымыжлан республик вуйлатышылан тауштынем, – каласен Марий Элысе МВД министр Андрей Вырвич.
Республикын бюджетше кӱшеш тиде выплатым патрульно-постовой службышто, жаплан вераҥдыме изоляторлаште, охранно-конвойный подразделенийлаште пашам ыштыше да полицийын участковый уполномоченныйышт налыт. Тыгак «Лӱдыкшыдымӧ ола» видеоэскерымаш сеть кумдаҥеш. Йӧн лийме семын ОВД-н материально-технический обеспеченийжат пойдаралтеш.
Пилотдымо чоҥештылше аппарат-влакын атакыштым чактарышашлан министерствылан кум «Булат» дрон детектор ойыралтын.
Тений регионысо бюджет окса кӱшеш кугыжаныш автоинспекцийлан ныл кроссовый мотоциклым налшаш шотышто йодыш каҥашалтеш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен