Ялыш врач мия…

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын коллегийжын пеҥгыдемдымыж почеш, 2022 ийыште «Ялысе доктор» да «Ялысе фельдшер» программе дене 34 специалист пашам ышташ каен кертеш. Тидлан федеральный да республиканский бюджетла гыч 35 миллионат 750 тӱжем теҥгем колтымо.

Участковый терапевт-влакым Звенигово районысо Красногорский больницыште, Килемар районысо рӱдӧ эмлымверын поликлиникыштыже, Курыкмарий районысо Пӹзыкныр врачебный амбулаторийыште, Юрино районысо больницыште, Сурок врачебный амбулаторийыште вучат, участковый педиатр-шамычым – Килемар районысо Церкысола да Советский районысо Топкайэҥер врачебный амбулаторийлаште, тӱшка практике врачым – Медведево районысо Сенькан врачебный амбулаторийыште. Программе дене келшышын, нине специалистлан 1,5 миллион теҥге кугыт компенсаций ойыралтеш.

Ик миллион теҥге кугытан компенсацийым 16 врач – участковый терапевт, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, хирург, функциональный диагностике врач, патологоанатом, стоматолог, офтальмолог, онколог, невролог, ультрайӱкан диагностикым ыштыше врач – налеш.

750 тӱжем теҥгеаш компенсаций Звенигово районысо Поянсола, Курыкмарий районысо Пайскырык да Йорынгтынг, Килемар районысо Кӹмью да Йӱксӓр, Медведево районысо Арбан да Советский районысо Ушнур ФАП-лаште пашам ышташ кайыше фельдшер-шамычлан палемдалтын.

М.ИВАНОВА