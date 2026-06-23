Площадь у сынан лийын

Шернур посёлкышто Юбилейный площадь у сыным налын.
Округысо рӱдыштӧ ты кумдыкым ӱмаштак тӱзаташ тӱҥалыныт, а тений мучашленыт. Ятыр жап площадь тоштемше шартышан лийын, кызыт тудо жаплан келшыше, йӧнан да лӱдыкшыдымӧ кумдыкыш савырнен. Ты вашталтыш «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектын «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» федеральный проектшылан кӧра лийын.
Таче площадь калыкым тӧр асфальт да чатка брусчатке, у теҥгыл, мотор вазон да урно дене куандара. Ынде тиде верыш уло еш дене толмо шуэш, тыште икшыве-шамыч велосипед, ролик, самокат дене кудалыштыт, ава-влак коляске дене южым шӱлен коштыт.
Уэмдыме площадьыште ынде автомашина дене пураш огеш лий. Ончыч площадьыште йолын кошташ лӱдыкшӧ лийын. Калык машина-влакын площадьыш кудал пурымышт нерген вуйым ик гана веле огыл шийыныт, верысе кучем калыкын йодмыжым колын, шотыш налын да автотранспортлан ты кумдыкыш пураш, автомашинам шогалташ чаракым пеҥгыдемден. Лачак спецтранспорт гына тушко пурен кертеш.
Фотом Шернур муниципальный округын воткыл лаштыкше гыч налме.