Ял гыч райрӱдышкӧ

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 36 гана онченыт

2025 ийыште куснылшо бригадын услугыж дене 2636 илалше еҥ пайдаланен, палдара Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыже.

«Куснылшо бригаде 65+» социальный проектын кышкарыштыже ыштыме услуго поснак ялыште илыше-влаклан йӧнан. Тудын полшымыж дене нуно республикысе медицине тӧнежлашке медосмотр ден диспансеризацийым, ты шотыштак инфекциян огыл иктаж чер дене черланен кертмым рашемдыше скринингым эрташ коштыт.

Пассажир-влакым лӱмын келыштарыме автомобиль дене яра шупшыктат. Услугын тӱҥ йодмашыже – гражданин ялыште илышаш.

Маргарита ИВАНОВА.



