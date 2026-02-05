Ял гыч райрӱдышкӧ

2025 ийыште куснылшо бригадын услугыж дене 2636 илалше еҥ пайдаланен, палдара Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыже.
«Куснылшо бригаде 65+» социальный проектын кышкарыштыже ыштыме услуго поснак ялыште илыше-влаклан йӧнан. Тудын полшымыж дене нуно республикысе медицине тӧнежлашке медосмотр ден диспансеризацийым, ты шотыштак инфекциян огыл иктаж чер дене черланен кертмым рашемдыше скринингым эрташ коштыт.
Пассажир-влакым лӱмын келыштарыме автомобиль дене яра шупшыктат. Услугын тӱҥ йодмашыже – гражданин ялыште илышаш.
Маргарита ИВАНОВА.