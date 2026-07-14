Нарде дене мастарлыкыштым ончыктеныт

6-13 июльышто Астраханьыште СВО-н, боевой действийын да военный службын ветеранже-влак коклаште нарде дене «Кубок Защитников Отечества» финал эртен.
Республикнам «Сильные духом» паралимпийский сборныйын участникше-влак ончыктеныт, тудо «Защитники Отечества» фондын Марий Элысе филиалже негызеш ышталтын. Ӱмаште Альфред Нурмухаметов, Андрей Колосов, Евгений Сушенцов, Юрий Казаков Озаҥыште нарде дене турнирыште кокымшо верым налыныт. Астраханьыште нуно уэш мастарлыкыштым ончыктеныт. Таҥасымашым иктешлымеке, пӧръеҥ-влак кудымшо верыш лектыныт.
«Элнан чыла регионжо гыч толшо рвезе-влак дене вашлийынна. Ме уда огыл результатым ончыктенна», – палдарен «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программын участникше Альфред Нурмухаметов.
РФ обороно министрын алмаштышыже, «Защитники Отечества» фондын председательже Анна Цивилева нарде модыш нерген тыге ойла:
«Кажне участник ты модыш полшымо дене шке койышыжым ончыктен кертеш. 2022 ийыште нардым Спорт вид-влакын всероссийский реестрышкышт официально пуртымо. Таче нарде герой-влак коклаште утларак чапым налеш», — палемда Анна Евгеньевна